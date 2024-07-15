Движимое имущество парка "Межигорье" передали в государственное управление: что именно

В Украине передали движимое имущество паркового комплекса "Межигорье" в управление государственному парку-памятнику, завершив этим процесс передачи активов, арестованных в рамках уголовного производства по экспрезиденту Януковича. Эти активы теперь будут использоваться для благоустройства парка, а поступления от его деятельности будут пополнять государственную казну.

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Об этом сообщает АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов). После побега Януковича активисты добровольно взяли на себя ответственность за сохранность имущества, расположенного на территории "Межигорья".

Подписание документов о передаче имущества стало финальным шагом в работе межведомственной комиссии, работавшей на протяжении двух месяцев на территории заповедника. В состав комиссии входили представители специальной администрации парка-памятника, Центрального межрегионального территориального управления АРМА, Фонда государственного имущества Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Комиссия проверила наличие и осмотрела арестованные активы, составляющие инфраструктуру парка и используемые для тепло, электро, водоснабжения и водоотведения. Было осмотрено более 25 тысяч единиц движимого имущества, размещенного в 121 здании и сооружении. Наибольшим по количеству имущества объектом является музей "Хонка", который насчитывает 76 помещений и более 3,6 тысячи единиц движимого имущества.

В процессе работы комиссия выявила более 500 ценных объектов движимого имущества, ранее не описанных. Это произведения искусства, иконы, витражи в церкви, барельефы, предметы интерьера, люстры, а также объекты управления системами водоснабжения и отопления.

С момента официального открытия паркового комплекса "Межигорье" все поступления от его функционирования будут поступать в государственную казну. Передача имущества в управление государству обеспечена распоряжением Правительства по инициативе АРМА и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина снова выставит на продажу имущество коллаборанта Виктора Медведчука. В этот раз продадут более 100 картин и икон, а также энергетическое оборудование и железнодорожные окатыши. Средства от продаж пополнят госбюджет Украины.

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