В Украине появились новые 5 грн: как выглядят

Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена боевой бронированной машине "Українська бавовна. "БТР-4Е "Буцефал".

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в настоящее время силы обороны Украины используют БТР-4Е "Буцефал" в многочисленных военных операциях.

"В этом году мы положили начало в нумизматике новое тематическое направление, которое посвятили украинскому оружию и его создателям. 27 ноября 2024 года вводим в обращение памятную монету из этой серии – "Українська бавовна. "БТР-4Е "Буцефал".

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты изображен стилизованный вздыбленный конь, смоделированный из склеенных между собой бронированных пластин. "Образ лошади – своеобразная параллель с легендарным Буцефалом Александра Македонского. Он символизирует верность, безудержную волю и бесстрашие перед врагом", – объяснили в НБУ.

На реверсе (обратной стороне) изображен современный украинский бронетранспортер во время ведения огня из боевого модуля на вооружении бронемашины. Вверху – надпись БТР-4, выполненная из склепанных пластин, образующих буквы и цифру.

Что известно о новой монете 5 грн

Памятная монета "Українська бавовна. "БТР-4Е "Буцефал" введена в обращение 27 ноября 2024 года. Она имеет номинал 5 грн.

Монета изготовлена ​​из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка). Ее номинал – 5 грн. Тираж – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Где можно купить монету

Памятную монету "Українська бавовна. "БТР-4Е "Буцефал" можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 11 декабря 2024 года. А также у банков-дистрибьюторов:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до 6 декабря украинцы смогут сдавать вышедшие из оборота монеты номиналом 1, 2, 5, 25 копеек, чтобы помочь украинским военным и гражданским, пострадавшим в результате боевых действий. Сделать это можно в отделениях ПриватБанка, Ощадбанка и ПУМБа (следует уточнить в самом банке, какие филиалы принимают участие в сборе).

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