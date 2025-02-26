В Украине появилась первая инклюзивная банковская карта

Компания Mastercard, Unex Bank и Украинский Красный Крест запустили первую в Украине инклюзивную банковскую карточку " Почувствуй. Мы рядом ", объединяющую инклюзию и благотворительность, открывая новые возможности для помощи украинцам.

Карта "Почувствуй. Мы рядом" разработана на основе Mastercard Touch Card™, которая обеспечивает доступность для незрячих людей и людей с нарушениями зрения при осуществлении оплат и упрощает поиск карты в кошельке. Дизайн карты отличается специальной фигурной выемкой на боковой стороне, которая помогает пользователю воспользоваться необходимой картой нужным способом.

Карта "Почувствуй. Мы рядом" предназначена для зачисления финансовой поддержки украинцам от Украинского Красного Креста. Эта банковская карта является полноценным платежным инструментом с широким перечнем доступных финансовых операций – платежи, карточные переводы и т.д. Кроме того, все пользователи карты будут иметь льготный тариф на проведение операций: в частности, без комиссии будут осуществляться такие операции, как пополнение карты, снятие наличных, переводы с карты на карту, оплата коммунальных услуг.

"Почти 700 человек из трех областей Украины, нуждающихся в физической реабилитации, смогут получить денежную помощь от Украинского Красного Креста на карточки "Почувствуй. Мы рядом". Внедрение этих карточек еще больше расширит возможности нуждающихся в помощи, позволяя пользоваться денежной поддержкой без ограничений, независимо от времени и места нахождения", – отметила Елена Скрипникова, руководитель отдела инновационного финансирования Украинского Красного Креста.

Концепт Mastercard Touch Card прошел проверку и был одобрен Королевским национальным институтом незрячих людей (RNIB) (Великобритания) и организацией VISIONS/Услуги для незрячих людей и людей с нарушениями зрения (США). Дизайн карты был создан совместно с IDEMIA, глобальным лидером в сфере расширенной идентификации, разрабатывающим решения для физической и цифровой сред. Впервые Touch Card была представлена Mastercard в 2021 году, и на сегодняшний день решение уже реализовано во многих странах мира.

"Мы в Mastercard стремимся к миру равных возможностей, где все имеют безбарьерный доступ к продуктам и сервисам, в том числе и финансовым. Mastercard Touch Card, созданная для людей с нарушениями зрения, является ярким примером нашей преданности построению мира без барьеров. Это решение дополняет ряд наших инклюзивных инициатив в Украине . , генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове .

Кроме инклюзивной банковской карты, сотрудничество Mastercard, Unex Bank и Украинского Красного Креста также включает в себя запуск еще одной, благотворительной карты – Charity. Рассчитываясь за покупки этой картой, пользователи смогут приобщиться к поддержке благотворительных проектов Украинского Красного Креста, не тратя собственных средств. Так, Unex Bank будет начислять кэшбек 0,5% на все покупки картой от 1 грн, включая зарубежные и покупки за счет кредитного лимита, и с согласия клиента будет ежемесячно переводить их на счет Украинского Красного Креста. Собранные средства будут направлены на поддержку уязвимых категорий населения: ВПЛ, многодетных семей, людей с инвалидностью.

Оформить благотворительную карту Charity можно онлайн в банковском приложении Unex Bank. После открытия карты можно легко добавить в Google Pay или Apple Pay и сразу использовать ее для ежедневных расчетов. Пользователи смогут пополнять благотворительную карту без комиссии в кассах Unex Bank, терминалах City24 и EasyPay.

"Благодійна картка Charity стане зручним платіжним інструментом для щоденних розрахунків, який при цьому дозволить користувачам автоматично робити свій внесок на підтримку тих, хто цього сьогодні потребує. Крім того, Charity можна буде оформити як другу зарплатну картку, що може стати важливим фактором для бізнесів та їхніх співробітників як ще один крок у впровадженні стратегії корпоративної соціальної відповідальності", – зазначив Іван Світек, голова правління Unex Bank .