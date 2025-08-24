В Украине повысили цены на квартиры: в каком крупном городе больше всего

В большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону подорожание – на 1-16%. Больше всего – в Ривне. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 16%, до средних 51 500 долларов.

Также цены значительно выросли в Одессе. По данным крупного профильного портала, там стоимость 1-комнатных квартир увеличилась на 15%.

Существенный рост затронул и Харьков, где цены выросли на 10%. А также:

Киев – цены увеличились на 8%.

Житомир и Тернополь – на 7%.

Где квартиры подешевели

В то же время, отмечается, в двух городах цены снизили. Это:

Запорожье – на 3%,

Николаев – на 2%.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом же, по данным аналитиков, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры продают по ценам от 15 000 до 65 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем 15 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – 16 500 долларов,

Николаев – 20 000 долларов,

Сумы – 21 000 долларов,

Харьков – 22 000 долларов.

Дороже всего в Киеве – в среднем 65 000 долларов, а кроме того:

во Львове – 64 700 долларов,

в Ужгороде – 63 000 долларов,

Черновцах – 53 000 долларов,

Ривне – 51 500 долларов.

Стоит ли вкладывать деньги в квартиры

В то же время, по словам экономического эксперта Сергея Фурсы, в настоящее время квартриры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Поскольку:

Ранее этот рынок "обычно мерили по Киеву".

Однако сейчас, ввиду сильной зависимости рынка от военных действий и обстрелов, ситуация на нем непонятная, а следовательно, непредсказуемая.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы сохраняют высокий интерес к недвижимости в Испании. Учитывая это, их спрос на жилье в этой стране за год вырос на 11%, а также на 46%, по сравнению с прошлым десятилетием.

