В Украине повысили цены на квартиры: в каком крупном городе больше всего

Роман Костюченко
Рынки и компании
1 минута
2,4 т.
В Украине повысили цены на квартиры

В большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону подорожание – на 1-16%. Больше всего – в Ривне. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 16%, до средних 51 500 долларов.

Также цены значительно выросли в Одессе. По данным крупного профильного портала, там стоимость 1-комнатных квартир увеличилась на 15%.

Существенный рост затронул и Харьков, где цены выросли на 10%. А также:

  • Киев – цены увеличились на 8%.
  • Житомир и Тернополь – на 7%.
В Украине массово переписали стоимость 1-комнатных квартир

Где квартиры подешевели

В то же время, отмечается, в двух городах цены снизили. Это:

  • Запорожье – на 3%,
  • Николаев – на 2%.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом же, по данным аналитиков, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры продают по ценам от 15 000 до 65 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем 15 000 долларов. Среди лидеров также:

  • Запорожье – 16 500 долларов,
  • Николаев – 20 000 долларов,
  • Сумы – 21 000 долларов,
  • Харьков – 22 000 долларов.

Дороже всего в Киеве – в среднем 65 000 долларов, а кроме того:

  • во Львове – 64 700 долларов,
  • в Ужгороде – 63 000 долларов,
  • Черновцах – 53 000 долларов,
  • Ривне – 51 500 долларов.

Стоит ли вкладывать деньги в квартиры

В то же время, по словам экономического эксперта Сергея Фурсы, в настоящее время квартриры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Поскольку:

  • Ранее этот рынок "обычно мерили по Киеву".
  • Однако сейчас, ввиду сильной зависимости рынка от военных действий и обстрелов, ситуация на нем непонятная, а следовательно, непредсказуемая.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы сохраняют высокий интерес к недвижимости в Испании. Учитывая это, их спрос на жилье в этой стране за год вырос на 11%, а также на 46%, по сравнению с прошлым десятилетием.

