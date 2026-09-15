В Украине планируют пересмотреть правила приобретения жилья: что может измениться

В Украине могут изменить правила покупки жилья с помощью жилищных ваучеров в рамках программы єОселя. В частности, переселенцам планируют разрешить оформлять такую недвижимость в ипотеку.

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Соответствующая норма прописана в законопроекте №15335, который 15 сентября был одобрен в первом чтении 278 голосами народных депутатов (именное голосование — по ссылке). Авторами предложения является группа народных депутатов, возглавляемая "слугой" Сергеем Козырем.

Председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк объяснила последствия принятия нового законопроекта:

ВПЛ смогут использовать такое жилье в качестве залога для банка (то есть совместить ваучер с ипотечным кредитом);

(то есть совместить ваучер с ипотечным кредитом); содействие реализации программы обеспечения жильем переселенцев ;

; минимизация рисков для государства и банков

"Жилищный ваучер, то есть государственная помощь в размере до 2 миллионов гривен, предоставляемая людям, лишившимся дома из-за войны, – это конкретный инструмент для покупки или строительства нового жилья. Но их получатели часто не могли купить или достроить жилье только за эти средства, ведь требовалось ещё и кредитное финансирование, в том числе – ипотечное. Действующее законодательство не позволяло использовать такое жилье в качестве залога для банка, то есть совместить ваучер с ипотечным кредитом было юридически затруднительно или невозможно", – пояснила Шуляк.

Кроме того, законопроект согласовывает предусмотренный законом пятилетний запрет на продажу такого жилья с ипотечным механизмом. Таким образом, если заемщик не будет платить, банк все равно сможет обратить взыскание на недвижимость.

"Государство предоставляет переселенцам, являющимся владельцами жилищных ваучеров, ещё один реальный инструмент, чтобы стать владельцами жилья, а не просто получить частичную компенсацию. Жилищный ваучер и ипотека теперь могут работать вместе, а с упрощенными условиями программы єОселя это существенно расширяет возможности людей, лишившихся дома из-за войны", – подчеркивает Шуляк.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, последние семь лет оказались для Украины едва ли не самыми сложными в современной истории – период с 2019 по 2026 год пришелся на эпидемию COVID-19 и полномасштабную российскую агрессию. Это не могло не отразиться на ценах на жилье – в некоторых областных центрах однокомнатные квартиры подорожали вдвое, а местами – почти втрое.

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