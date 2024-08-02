В Украине пересмотрели курс доллара: какова ситуация на валютном рынке

Украинские банки продолжили повышать курс доллара в начале августа. Так, 2 августа американская валюта в кассах финучреждений обменных пунктах стоит в среднем 40,95/41,50 грн (покупка/продажа). За сутки доллар в продаже подорожал на 10 коп., а в покупке – на 5 коп. Тем не менее, за неделю стоимость "бакса" все же опустилась на 10 коп.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом изменили стоимость доллара более сдержанно – лишь на 5 коп. в продаже с понижением на 8 коп. в покупке, до 40,8/41,55 грн. Дело в том, что обменные пункты уже провели заметный пересмотр цен на "бакс" днем ранее.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 2 августа, рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 41,14 грн. Это:

на 13 коп. больше, чем было в четверг, 1 августа;

на 6 коп. ниже курса, установленного неделю назад;

на 35 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют установился на уровне заметно выше банковского в покупке и не настолько выше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 2 августа предлагают по цене 41,43/41,55 грн (покупка/продажа).

Какой курс доллара в ПриватБанке, Ощадбанке и других

Крупные коммерческие банки Украины 2 августа продают доллар по ценам в диапазоне 41,34-41,5 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,4-41 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 40,9 41,5 Ощадбанк 40,9 41,5 ПУМБ 41 41,5 Сенс Банк 41 41,5 Универсал Банк 40,4 41,5 Райффайзен Банк 40,9 41,34 Укргазбанк 41 41,45 Креди Агриколь 40,9 41,44 Укрэксимбанк 40,9 41,5

Указанный выше курс может отличаться от фактической стоимости валюты в кассах банков. Чтобы узнать точные расценки, следует обращаться в кол-центр конкретного финучреждения.

Прогноз курса доллара: чего ждать в ближайшие дни

Банковский сектор не исключает довольно заметного изменения курса наличного доллара на неделе с 5 по 11 августа. По прогнозу Тараса Лесового из Глобус Банка, в это период стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40,7-42 грн.

Таким образом, не исключается как снижение, так и повышение курса. Ежедневные курсовые колебания ожидаются на уровне до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах.

Курсовые отклонения за неделю, по прогнозу Лесового, останутся в пределах 2%. А разница между курсами купли и продажи будет составлять до 50-60 коп. в банках и до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

"Регулятор (Нацбанк. – Ред.) не откажется от режима управляемой гибкости. Это означает сохранение системы валютных изменений и попеременное изменение восходящего и нисходящего трендов... Ближе к осени или в ее начале ожидается, что на рынке возникнет новая конъюнктура, а курсовые показатели могут несколько приблизиться к заложенному в бюджете курсу на конец года – к 42 грн/доллар", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в НБУ не видят причин для резких колебаний курса. Напротив, там уверяют: сейчас существуют все предпосылки, чтобы ситуация на валютном рынке оставалась устойчивой. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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