В Украине пересмотрели курс доллара: какова ситуация на валютном рынке
Украинские банки продолжили повышать курс доллара в начале августа. Так, 2 августа американская валюта в кассах финучреждений обменных пунктах стоит в среднем 40,95/41,50 грн (покупка/продажа). За сутки доллар в продаже подорожал на 10 коп., а в покупке – на 5 коп. Тем не менее, за неделю стоимость "бакса" все же опустилась на 10 коп.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом изменили стоимость доллара более сдержанно – лишь на 5 коп. в продаже с понижением на 8 коп. в покупке, до 40,8/41,55 грн. Дело в том, что обменные пункты уже провели заметный пересмотр цен на "бакс" днем ранее.
В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 2 августа, рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 41,14 грн. Это:
- на 13 коп. больше, чем было в четверг, 1 августа;
- на 6 коп. ниже курса, установленного неделю назад;
- на 35 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют установился на уровне заметно выше банковского в покупке и не настолько выше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 2 августа предлагают по цене 41,43/41,55 грн (покупка/продажа).
Какой курс доллара в ПриватБанке, Ощадбанке и других
Крупные коммерческие банки Украины 2 августа продают доллар по ценам в диапазоне 41,34-41,5 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,4-41 грн.
Указанный выше курс может отличаться от фактической стоимости валюты в кассах банков. Чтобы узнать точные расценки, следует обращаться в кол-центр конкретного финучреждения.
Прогноз курса доллара: чего ждать в ближайшие дни
Банковский сектор не исключает довольно заметного изменения курса наличного доллара на неделе с 5 по 11 августа. По прогнозу Тараса Лесового из Глобус Банка, в это период стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40,7-42 грн.
Таким образом, не исключается как снижение, так и повышение курса. Ежедневные курсовые колебания ожидаются на уровне до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах.
Курсовые отклонения за неделю, по прогнозу Лесового, останутся в пределах 2%. А разница между курсами купли и продажи будет составлять до 50-60 коп. в банках и до 0,6-1 грн в обменных пунктах.
"Регулятор (Нацбанк. – Ред.) не откажется от режима управляемой гибкости. Это означает сохранение системы валютных изменений и попеременное изменение восходящего и нисходящего трендов... Ближе к осени или в ее начале ожидается, что на рынке возникнет новая конъюнктура, а курсовые показатели могут несколько приблизиться к заложенному в бюджете курсу на конец года – к 42 грн/доллар", – рассказал Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в НБУ не видят причин для резких колебаний курса. Напротив, там уверяют: сейчас существуют все предпосылки, чтобы ситуация на валютном рынке оставалась устойчивой. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.
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