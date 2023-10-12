В Украине пересчитали цены на еду: на какие продукты больше всего

В Украине подорожали практически все основные группы продуктов. За год – с августа 2022 года по август 2023-го – цены выросли на 5,2%. Больше всего – на яйца, на 23,9%. Впрочем, нашлись и позиции, на которые цены снизились – к примеру, на овощи сразу на 25,1%.

Об этом сообщает Госстат. По его данным, более, чем на 10% подорожали также:

мясо и мясопродукты – на 17,8%;

масло, сыр и творог – на 10,3%.

Немногим меньше выросли цены на мололко – оно подорожало на 9,9%. А кроме того, на:

рыбу и продукты из рыбы – на 9,6%;

хлеб – на 9,5%.

Меньше всего подорожал сахар – на 3,1%. А также макаронные изделия – на 2,8%.

Что подешевело

Впрочем, на некоторые позиции цены снизились. К примеру, на овощи сразу на 25,1%. Также подешевели:

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подсолнечное масло – на 8,1%;

фрукты – на 1,2%;

хлеб и хлебопродукты – на 0,9%.

Подорожала не только еда

В целом же рост цен затронул не только еду, но и другие товары, а также услуги. Так, за год пользоваться ресторанами и отелями украинцам стало дороже на 16,9%.

Более чем на 10% подорожали сразу несколько позиций. В частности:

услуги ЖКХ выросли в цене на 13,2%;

различные товары и услуги – на 13,5%;

образование – на 12,7%;

алкоголь и табачные изделия – на 11,6%.

Здравоохранение подорожало на 9,9%. Транспорт (топливо и масло, а также железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки) – на 6%.

Немногим меньше – на 4,5% – подорожала связь. А также предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – на 4,4%.

Как сообщал OBOZ.UA, cущественно в украинских супермаркетах подорожали сыры. В частности, за период с сентября 2022 года по сентябрь-2023 "Украинский" жирностью 50% вырос в цене на 117,95 грн/кг – до средних 412,2 грн.

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