В Украине подскочили цены практически на все торвары и услуги: что подорожало больше всего

В Украине возобновился рост инфляции – после после двухмесячного снижения. В сентябре потребительские цены выросли на 0,5% – после снижения на 1,4% в августе и 0,6% в июле. За год же (сенбярь-2023 к сентябрю-2022) цены выросли на 7,1% – при чем, практически на все. Больше всего – на услуги ресторанов и отелей.

Об этом сообщает Госстат. По его данным, за год пользоваться ресторанами и отелями украинцам стало дороже на 16,9%.

Более чем на 10% подорожали сразу несколько позиций. В частности:

услуги ЖКХ выросли в цене на 13,2%;

различные товары и услуги – на 13,5%;

Видео дня

образование – на 12,7%;

алкоголь и табачные изделия – на 11,6%.

Здравоохранение подорожало на 9,9%. Транспорт (топливо и масло, а также железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки) – на 6%.

Немногим меньше – на 5,8% – подорожали еда и безалкоголные напитки. А кроме того:

связь – на 4,5%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – на 4,4%.

Меньше всего выросли цены на отдых и культуру – на 2,8%. А одежа и обувь, по данным Госстата, вообще подешевели на 3%.

Что с ценами на еду

В целом, за месяц продукты питания в Украине подешевели на 0,6%. В частности:

хлебопродукты – на 0,6%;

фрукты – на 5,1%;

подсолнечное масло – на 1,6%;

рыба и продукты из рыбы – на 0,4%.

Впрочем, на некоторые позиции цены выросли. Так:

яйца подорожали на 12,3%;

масло – на 1,3%;

сахар – на 1,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре же в Украине подешевела гречка, которой, как ожидается, в 2023 году будет собран рекордный урожай. В супермаркетах 9 октября этот продукт продают в среднем по 35,85 грн/кг, что почти на 10 грн ниже средней цены сентября в 43,83 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!