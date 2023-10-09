В Украине подскочили цены практически на все торвары и услуги: что подорожало больше всего
В Украине возобновился рост инфляции – после после двухмесячного снижения. В сентябре потребительские цены выросли на 0,5% – после снижения на 1,4% в августе и 0,6% в июле. За год же (сенбярь-2023 к сентябрю-2022) цены выросли на 7,1% – при чем, практически на все. Больше всего – на услуги ресторанов и отелей.
Об этом сообщает Госстат. По его данным, за год пользоваться ресторанами и отелями украинцам стало дороже на 16,9%.
Более чем на 10% подорожали сразу несколько позиций. В частности:
- услуги ЖКХ выросли в цене на 13,2%;
- различные товары и услуги – на 13,5%;
- образование – на 12,7%;
- алкоголь и табачные изделия – на 11,6%.
Здравоохранение подорожало на 9,9%. Транспорт (топливо и масло, а также железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки) – на 6%.
Немногим меньше – на 5,8% – подорожали еда и безалкоголные напитки. А кроме того:
- связь – на 4,5%;
- предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – на 4,4%.
Меньше всего выросли цены на отдых и культуру – на 2,8%. А одежа и обувь, по данным Госстата, вообще подешевели на 3%.
Что с ценами на еду
В целом, за месяц продукты питания в Украине подешевели на 0,6%. В частности:
- хлебопродукты – на 0,6%;
- фрукты – на 5,1%;
- подсолнечное масло – на 1,6%;
- рыба и продукты из рыбы – на 0,4%.
Впрочем, на некоторые позиции цены выросли. Так:
- яйца подорожали на 12,3%;
- масло – на 1,3%;
- сахар – на 1,2%.
Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре же в Украине подешевела гречка, которой, как ожидается, в 2023 году будет собран рекордный урожай. В супермаркетах 9 октября этот продукт продают в среднем по 35,85 грн/кг, что почти на 10 грн ниже средней цены сентября в 43,83 грн.
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