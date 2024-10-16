В Украине переписали условия дешевой ипотеки: как изменятся цены на квартиры

Изменения, которые украинское правительство внесло в программу доступного кредитования жилья єОселя, расширят доступ переселенцев ко вторичному рынку недвижимости. Поэтому квартиры в домах, построенных после 2014 года, могут подорожать на 5-7%.

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Как пишет Минфин, такой прогноз дала столичная риелтор Ирина Луханина. Она отметила пока жилье в "старом новом фонде" уже пользуется повышенным спросом, поэтому его владельцы неохотно торгуются. "Если же в этот сегмент хлынут еще и переселенцы, квартиры могут даже подорожать на 5-7%, по меньшей мере точечно - в самых востребованных ЖК", – говорится в сообщении.

Впрочем, эксперт рынка недвижимости Юрий Пита считает, что кардинального прорыва на рынке недвижимости все равно не будет. Обычно внутренне перемещенные лица (ВПЛ) не имеют очень больших доходов, поэтому ищут недорогое жилье, а квартиры в домах младше 2014 года все равно дороже, чем в домах более старой застройки.

"Скажем, двухкомнатная квартира в Киеве стоит до 100 тысяч долларов, тогда как в "панельке", возведенной в 90-е, такую же можно найти за 60-70 тысяч", – объясняет эксперт.

А вот руководитель отдела маркетинга одной из строительных компаний Ирина Михалева допускает, что расширение єОселі может привести к дефициту жилья младше 10 лет. Поэтому она предполагает удорожание квартир в новостройках, сданных до 2021 года, и в домах на последних стадиях строительства.

Независимый финансовый эксперт Павел Крапивин отмечает, что изменение условий ипотечной программы приведет к уменьшению количества отказов для участников, поскольку заемщики будут просить меньшие суммы (в том числе и увеличение граничного возраста домов). Также он прогнозирует, что из-за этого застройщики могут урезать скидки на "квадраты" "первички", а вот в Киеве цены могут даже повысить.

Впрочем, массовой программа все равно не станет, поскольку у многих украинцев нет ни существенных сбережений, ни "белой" зарплаты, достаточной для первой выплаты стоимости квартиры. Поэтому собственное жилье, даже по льготной ипотеке, остается для них недоступным, так что настоящего бума на рынке недвижимости пока не ожидается, считают аналитики.

Как уже сообщал OBOZ.UA, действие программы єОселя Кабинет министров расширил раньше этого же месяца. Это позволит выходцам из Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областей приобрести жилье, не старше 10 лет. Кроме того, жилищный сертификат есть Восстановление можно будет использовать для частичного или полного покрытия первого взноса ипотеки єОселя.

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