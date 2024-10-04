Условия дешевой ипотеки в Украине переписали: изменения коснутся жителей 5 областей

Правительство существенно расширило действие программы доступного кредитования жилья єОселя в рамках государственной программы єВідновлення. Теперь украинцы из пяти прифронтовых регионов смогут покупать жилье на вторичном рынке в ипотеку под 3% или 7%.

Видео дня

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 октября.

"Приняли сегодня изменения в программу єОселя , которые будут способствовать возвращению людей на деоккупированные территории, а также являются частью поддержки внутренне перемещенных лиц. В частности, в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях можно будет приобрести жилье, старше 10 лет", – объяснил премьер.

Кроме того, жилищный сертификат єВідновлення теперь можно будет использовать для частичного или полного покрытия первого взноса ипотеки єОселя. Это можно сделать в Дії.

Как действует єОселя: условия государственной ипотечной программы

Программа была запущена в октябре 2022 года для предоставления доступного жилья гражданам Украины. В рамках программы они могут купить жилье в кредит со сроком выплаты до 20 лет и под 7% (для льготных категорий, в частности, военнослужащих, правоохранителей, педагогов, медиков и ученых – 3%).

Ставка минимального первоначального взноса составляет 20%, но для молодежи (в возрасте до 25 лет) этот порог снизили до 10% стоимости жилья. Принять участие в программе есть Житель может любой, кто отвечает следующим требованиям государства:

возраст: старше 18 лет на момент оформления кредита и не более 70 лет на момент его погашения;

на момент оформления кредита и на момент его погашения; отсутствие собственного жилья;

если жилье есть, его площадь не должна быть больше 52,5 кв. м (+21 кв. м на каждого следующего члена семьи) или оно должно быть расположено в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории;

официальный доход должен быть достаточным для регулярной оплаты ежемесячного взноса по ипотеке.

Кроме того, на период военного положения и 30 дней после его завершения заемщики освобождаются от уплаты пени, штрафов и долга с учетом инфляции. Всего за время действия программы ею воспользовались 13 тысяч украинских семей, а в рамках программы єВідновлення средства на ремонт поврежденных домов получили более 60 тыс. украинских семей.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы покупают 70% квартир в новостройках в рассрочку (65%) и в ипотеку (5%). Ситуация заметно изменилась с начала полномасштабной войны, ведь раньше рассрочка применялась только до 35-40% всех соглашений. Чаще всего в рассрочку покупают одно- и двухкомнатные квартиры площадью 40-60 кв. м, а также смарт-квартиры до 30 кв. м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!