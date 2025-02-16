В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине ощутимо выросли цены на землю сельхозназначения. В январе 2025 года средняя стоимость гектара составила 55 033 грн, что на 6 400 грн выше стоимости декабря-2024 года.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, площадь же проданной земли снизилась. В январе-2025 было продано 9 858 га, что сразу на 4 285 га меньше, чем месяцем ранее – при том, что в прошлом декабре было продано меньше всего земли за весь 2024 год.

Где земля самая дешевая

В целом цены на гектар земли по областям Украины колеблются от средних 28 077 до 122 663 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 4,4 га в самой дешевой.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Николаевской области – в среднем 28 077 грн/га. За ней идут:

Донецкая – 34 204 грн;

Харьковская – 37 601 грн.

Где цены на землю самые высокие

Больше всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем, 122 663 грн. А также во:

Тернопольской – 101 813 грн;

Львовской – 101 633 грн.

В Украине готовятся существенно переписывать цены на землю

В то же время в Украине ожидается существенный рост стоимости земли. По прогнозу, в ближайшие несколько лет она подорожает сразу на 20%.

"Земля постепенно набирает в цене. Если в 2021 году средняя стоимость была около 39 000 грн/га, то сейчас – 46 000 грн/га. Цена в гривне будет постепенно увеличиваться. В следующие несколько лет может возрасти примерно на 20%", – рассказал ранее министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине не произошло бума продаж земли сельхохназначения после отмены моратория на ее отчуждение. За 3,5 года (с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024-го) было продано лишь 604 тыс. га на 198 337 участков, что составляет лишь 3,4% общей площади земель, на которые распространялся мораторий.

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