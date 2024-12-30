В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине снизились цены на землю сельхознаначения. В декабре 2024 года средняя стоимость гектара составляет 47 948 грн, что почти на 2 000 грн ниже ноябрьской стоимости.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, с начала года же цена выросла более чем на 2 700 грн. В январе 2024 года гектар сельхозземли в Украине стоил в среднем 45 229 грн.

В целом же в 2024 году дороже всего земля стоила в октябре – в среднем 52 422 грн. А вот дешевле всего – в феврале, средние 42 804 грн за гектар.

Где земля самая дорогая

В целом же стоимость гектара земли по областям Украины колеблется от средних 31 747 до 90 240 грн. Т.е., стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 3 га в самой дешевой.

Дороже всего земля стоит стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 90 240 грн. За ней идут:

Львовская – 74 561 грн;

Полтавская – 69 170 грн.

В Киевской области же 1 га сельскохозяйственной земли в декабре стоит в среднем 60 743 грн.

Где цены на землю самые низкие

Самые низкие цены на землю сельхозназначения зафиксированы аналитиками в Днепропетровской области – в среднем, 31 747 грн/га. А кроме того, в:

Николаевской – 33 299 грн;

Сумской – 34 846 грн;

Черниговской – 34 893 грн;

Запорожской – 35 919 грн.

Земли в Украине стали продавать намного меньше



В то же время, в декабре объемы продажи сельхохземли значительно сократились. По данным аналитиков за этот месяц, было продано 11 637 га, что почти на 13 000 га меньше, чем месяцем ранее.

В целом же, самые низкие продажи в 2024 году были зафиксированы именно в декабре. Больше всего же земли было продано в октябре – 25 334 га.

В Украине готовятся существенно переписывать цены на землю

В то же время, в Украине ожидается существенный рост стоимости земли. По прогнозам, в следующие несколько лет она подорожает на 20%, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Впрочем, отметил он, ничего сверхъестественного в этом процессе нет. Ведь за последнее время цены уже значительно увеличились.

"Земля постепенно набирает в цене. Если в 2021 году средняя стоимость была около 39 000 грн/га, то сейчас – 46 000 грн/га. Цена в гривне будет постепенно увеличиваться. В следующие несколько лет может возрасти примерно на 20%", – сказал Коваль.

При этом он подчеркнул: в настоящее время рынок земли равномерно становится коммерческим. Так:

в 2021 году более 74 тыс. земельных участков на более 178 тыс. га получили нового собственника;

за неполный 2024-й было отчуждено более 194 тыс. участков площадью около 400 тыс. га.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские аграрии будут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей.

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