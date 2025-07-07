В Украине переписали цены на квартиры: в каких городах самые дешевые

В 2025 году самые низкие цены на жилье зафиксированы в городах, расположенных ближе к зоне боевых действий. Несмотря на высокую угрозу, именно там стоимость квартир остается самой низкой.

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Об этом свидетельствуют данные крупного украинского портала по недвижимости. Аналитики проанализировали цены на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры на вторичном рынке в областных центрах Украины.

Однокомнатное жилье: дешевле всего – в Херсоне, Запорожье и Сумах

Самые низкие цены на однокомнатные квартиры в мае 2025 года зафиксированы в таких городах:

Херсон – 600 тыс. грн;

Запорожье – 672 тыс. грн;

Сумы – 723 тыс. грн;

Николаев – 748 тыс. грн;

Харьков – 872 тыс. грн.

Цены почти не изменились по сравнению с 2024 годом, за исключением Харькова – здесь стоимость выросла на 20%. Далее в рейтинге по доступности идут Кропивницкий (999 тыс. грн) и Днепр (1,1 млн грн). Еще на 100–200 тыс. грн дороже квартиры в Чернигове, Полтаве и Хмельницком – 1,2–1,3 млн грн. В Хмельницком за год зафиксирован рост на 10%.

Двухкомнатные квартиры: стабильность в Днепре, рост в Харькове

Медианные цены на "двушки" в прифронтовых городах в мае 2025 года следующие:

Херсон – 933 тыс. грн;

Запорожье – 952 тыс. грн;

Сумы – 1 млн грн;

Николаев – 1,1 млн грн;

Харьков – 1,4 млн грн.

В Днепре (1,5 млн грн) и Кропивницком (1,6 млн грн) цены не изменились по сравнению с 2024 годом. Среди городов с ценами до 2 млн грн отличаются Чернигов (1,7 млн грн), Полтава (1,7 млн грн), Хмельницкий (1,8 млн грн). Также значительный рост за год зафиксирован в Харькове (+26%), в Полтаве, Чернигове и Хмельницком – повышение на 8–9%.

Трехкомнатные квартиры: самые доступные все еще на востоке

Среди трехкомнатных квартир самые дешевые расположены в:

Херсоне – 1,1 млн грн;

Запорожье – 1,3 млн грн;

Сумах – 1,4 млн грн;

Николаеве – 1,5 млн грн;

Харькове – 1,8 млн грн.

В Днепре и Кропивницком "трешки" стоят около 2 млн грн, в Хмельницком – 2,1 млн грн, в Полтаве – 2,2 млн грн. Самый дорогой в этом перечне – Чернигов, с медианной стоимостью 2,3 млн грн. В Харькове цены выросли на 18% по сравнению с 2024 годом, в Чернигове – на 22%.

Безопасность определяет стоимость: восток дешевле, но рост продолжается

Основные ценовые тренды на вторичном рынке жилья в 2025 году остаются привязанными к ситуации с безопасностью. В восточных и юго-восточных городах жилье пока дешевле, однако именно здесь и зафиксирован самый высокий рост. Динамично дорожает Харьков.

В перечень городов с умеренно доступным жильем также вошли: Днепр, Кропивницкий, Хмельницкий, Полтава и Чернигов. Это регионы, которые потенциально сохранят спрос после завершения войны, поэтому эксперты советуют учитывать не только цену, но и долгосрочную перспективу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине намерены изменить подход к жилищной политике – в частности, решить проблему устаревшего жилого фонда. Для этого в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики".

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