В Украине переписали движение поездов на популярных направлениях: о каких изменениях должны знать пассажиры
Украинцам, путешествующим из Хмельницкой области, будет проще добраться до Львова и Киева. Для этого "Укрзалізниця" изменила график движения некоторых поездов – они будут прибывать в удобное для пассажиров время, а также согласовываться с другими поездами.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Корректировка графика позволит пассажирам безопаснее планировать поездки, удобнее осуществлять пересадки и избегать длительного ожидания ночью.
Поезд Каменец-Подольский – Львов
Группа вагонов будет прибывать во Львов в 5:16 вместо 3:28, что в условиях комендантского часа будет значительно удобнее. Кроме того, пассажиры из Каменца-Подольского и других городов Хмельницкой области смогут осуществить пересадку в направлении:
- Ужгорода;
- Ивано-Франковска;
- Перемышля;
- Трускавца;
- Яремче;
- Ворохты;
- Рахова;
- Ривне;
- Луцка;
- Ковеля.
Дневное сообщение из Каменца-Подольского в Киев
С 26 февраля пригородный поезд №6381/6382 Ларга – Хмельницкий согласовывается с поездом №772/771 Хмельницкий – Киев. Он отправляется из Хмельницкого в 11:04, а прибывает в Киев в 16:49.
Поезд Киев – Ковель
Рейс №097/098 Киев – Ковель будет осуществлять остановку по станции Шепетовка. Из Киева поезд отправляется в 23:10, а прибывает в Шепетовку в 03:25.
Новые цены в "Укрзалізниці"
В "Укрзалізниці" ввели динамическое ценообразование на билеты премиум-класса (СВ и 1 класс "Интерсити+") и новые правила возврата билетов. Теперь выгоднее покупать проезд заранее, а сумма возврата будет зависеть от того, за сколько дней до поездки пассажир сдает билет.
Ключевая цель нововведений – сделать систему продажи билетов более гибкой, уменьшить дефицит мест в пиковые даты, стимулировать пассажиров планировать путешествия заранее и сократить количество "пустых" мест, которые появляются из-за поздних возвратов. В то же время билеты на плацкарт, купе и 2 класс "Интерсити" останутся без изменений.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" вместе с Uklon и Bolt запустила ночную поддержку пассажиров, которые из-за задержек поездов прибывают после комендантского часа, в частности из-за скидок и увеличения количества такси возле вокзалов. В то же время услуга доступна не во всех городах и часто требует специальных пропусков.
