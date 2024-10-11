В Украине готовятся резко повышать цены на косметику: как подорожает

В Украине ожидается существенный рост стоимости косметики. Причина – внедрение европейских правил создания и продаж косметических средств.

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Об этом сообщает Forbes. Отмечается: по прогнозам, цены вырастут на 20-50%.

"Это существенные затраты на пересмотр складов и ингредиентов продукции. Ее упаковку, оборудование, сертификацию и т.д.", – объяснила соучредитель бренда Livesta Светлана Дихтяренко.

В свою очередь, основатель компании Archimed Николай Романек отметил: в настоящее время в Украине зарегистрировано 1 159 производителей косметических средств, которые в 2023-м уплатили 1,8 млрд грн налогов. И новые правила для них, по его определению, являются экзаменом на выживание. А потому, вероятно, стоимость продукции будет повышена.

"Цена на косметику внутренних производителей вырастет на 20-50%", – констатировал он.

Почему косметика будет дорожать

Авторы материала напомнили: новый технический регламент по косметике Кабинет министров утвердил 21 января 2021 года. Однако в силу документ вступил только в августе 2024 года.

"Производители должны перейти на новый технический регламент до 3 августа 2026, говорится в документе. После этого возможны проверки и штрафы за нарушение", – отмечается в материале.

Согласно новым правилам, вводится, в частности, термин "косметическая продукция" вместо "косметические средства". При этом список запрещенных веществ увеличивается в 4 раза.

"Треть игроков косметического рынка – "ФОПы" (физлица-предприниматели. – Ред.). Для бизнесов, нацеленных только на украинского клиента, технический регламент – совершенно новые стандарты. Внедрение требует значительных инвестиций", – говорится в материале.

Так, отмечается, только на сертификацию стоит закладывать в среднем 1 500 евро за один продукт. Еще один вызов для производителей – оборудование технических и складских помещений.

"Для брендов без европейской сертификации или начинающих переход, расходы могут оказаться больше. Цена продукции может вырасти вдвое", – рассказала основательница бренда INSTYTUTUM Наталья Бобок.

Помимо этого, отмечается в материале, еще есть сопутствующие военные угрозы и кризис кадров. Также придется вложить более 7-10 тыс. евро для завершения перехода на стандарты – это траты на "дополнительные лабораторные тесты, регистрацию и консультации с юристами".

Зачем переходить на европейские стандарты

В то же время, признается, переход на европейские стандарты может помочь украинским производителям выйти на тамошний рынок. Ведь "регламент преодолевает разрыв между украинскими и европейскими требованиями сертификации".

Выгоду, отмечается, получит и украинский клиент. Поскольку, как объяснили в Госслужбе по лекарственным препаратам, "формулы станут безопаснее".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам финансового эксперта Сергея Фурсы, введение военного сбора для физлиц-предпринимателей ("ФОПов") повлияет на их прибыль – она уменишиться. Тем не менее, в самом этом введении в экспертной среде логику видят – отмечая, что на 10-м году войны не может быть такого, что кто-то военный сбор уплачивает, а кто-то – нет.

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