В Украине отправят в рейсы поезда с новыми вагонами: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" ввела в эксплуатацию 5 новых пассажирских вагонов – класса СВ. Они пополнят 2 флагманских поезда – "Оберег" №64 Львов – Харьков и "Сичеслав" №80 Львов – Днепр. В первые рейсы вагоны выйдут уже 28 марта. Стоимость билета же в новые вагоны в поездах как в Харьков, так и в Днепр (рейс 2 апреля, на 28 марта билетов уже нет) составляет 2 296 грн.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: вагоны построены Крюковским вагоностроительным заводом в рамках государственного заказа на 66 пассажирских спальных вагонов.

"5 новых пассажирских вагонов СВ сегодня пополнят поезда "Укрзалізниці" накануне выходных. Билеты уже в продаже", – говорится в сообщении.

Расписание поездов с новыми вагонами

В состав флагманского поезда "Оберег" №64 Львов – Харьков войдут 4 новых вагона. С новыми вагонами этот поезд:

отправится из Киева 28 марта в 23:06;

прибудет в Харьков 29 марта в 06:18.

Еще 1 вагон войдет в состав флагнманского поезда "Сичеслав" №80 Львов – Днепр. С новыми вагонами он:

отправится 28 марта из Киева в 22:09;

прибудет в Днепр 29 марта в 05:50.

Отметим: флагманскими считаются поезда, состоящие из вагонов, выпущенных после 2021 года. Или модернизированных с добавлением современных удобств.

Правила покупки билетов на поезда обновили

Ранее же украинцам разрешили покупать билеты на поезда другим людям – и передавать им бонусы за это. Для этого в приложении "Укрзалізниці" следует создать профиль пассажира, для которого приобретаете билет, и указать его имя, фамилию, отчество и номер телефона, на который зарегистрирован его аккаунт. Как рассказали в "Укрзалізниці":

Приобретаемый билет автоматически появится в аккаунте такого пассажира.

"Обнимашки" (бонусы) за путешествие будут начислены ему же.

У перевозчика подчеркнули: важно проверить, совпадают ли введенные данные с информацией в аккаунте пассажира, для которого покупается билет. Ведь система "автоматически проверяет их соответствие".

"Шеринг билетов между аккаунтами. Создайте профиль пассажира, для которого приобретаете билет. Билет появится в аккаунте пассажира", – сообщили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, купившие билеты на поезда до кибератаки на "Укрзалізницю" 22 марта, не потеряли их. Найти билеты можно, в частности, на своей электронной почте. Там же можно найти билет, купленный после возобновления онлайн-продаж 27 марта – если во время оплаты произошел сбой.

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