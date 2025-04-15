В Украине отправят в рейсы обновленный поезд: поедет по важным направлениям

"Укрзалізниця" капитально отремонтировала дизель-поезд ДЭЛ-02. В первый рейс он выйдет 17 апреля и будет курсировать на ряде маршрутов в центральной части Украины – в частности, между крупным региональным центом Винницей и Гайвороном.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что в рамках работ были отремонтированы:

приводные силовые модули и системы преобразования частоты;

входная лестница;

моторные колесные пары с тяговыми двигателями;

системы контроля;

системы оперативного вывода информации и пожарной сигнализации;

системы аэрозольного пожаротушения.

"Кроме того, проведена модернизация освещения в салонах и установлено светосигнальное оборудование, обустроены места для перевозки велосипедов. Для улучшения условий работы локомотивных бригад установлены кресла с улучшенной эргономикой, умывальники в служебных помещениях и холодильники", – говорится в сообщении.

В целом же, отмечается, поезд имеет 3 вагона. Они рассчитаны на 320 пассажиров.

Где будет ходить обновленный поезд

Как рассказали в "Укрзалізниці", поезд будет совершать рейсы по трех областях Украины – Черкасской, Винницкой и Кировоградской. В частности, на маршрутах:

№6503 Христиновка – Гайворон.

Поездки будут осуществляться по вторникам и субботам. Отправление – в 21:50. Прибытие на конечную станцию – 23:30.

№6631/6632 Гайворон – Винница – Гайворон.

Рейсы будут осуществляться по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Отправление в 01:27 и 18:00. Прибытие на конечную – 06:00 и 22:56 соответственно.

№6508 Гайворон – Христиновка.

Рейсы запланированы на понедельники и пятницы. Отправление – 23:06. Прибытие на конечную – 00:47.

"Укрзалізниця" вернула популярную услугу

Вместе с тем, популярная среди украинцев программа лояльности "Железные друзья" от "Укрзалізниці" снова доступна. Ее работа была приостановлена из-за масштабной кибератаки в конце марта, и это, утверждают в компании, стало причиной для сотен обращений от украинцев. В компании отметили:

Доступными стали более 30 предложений от постоянных, а также добавившихся новых партнеров компании.

Найти предложения можно в разделе "Профиль" приложения "Укрзалізниці".

В целом, программа лояльности "Железные друзья" позволяет накапливать специальные баллы, называемые обнимашками за каждый километр железнодорожного путешествия. В дальнейшем их можно обменивать на скидки и бонусы от партнеров программы.

Для участия в программе следует загрузить приложение "Укрзалізниці". После чего:

зарегистрироваться в нем

покупать билеты, накапливая обнимашки.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новый поезд – из Киева в крупный региональный центр Жмеринку. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы лишь на 21 апреля.

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