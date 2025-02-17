В Украине отправят в рейс поезд с обновленными вагонами: цена билетов

"Укрзалізниця" отремонтировала 2 пассажирских плацкартных вагона, которые войдут в состав поезда №95/96 Киев – Рахов. Стоимость билетов в плацкарт этого билеты на поезд (и новые вагоны в частности) на рейс 24 февраля из Киева составляет 402,88 грн.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что в вагонах обновили интерьер, экстерьерное лаковое покрытие и все табло. А кроме того:

обустроили систему кондиционирования;

установили вакуумные туалеты;

добавили маркировку шрифтом Брайля;

обновили освещение и индивидуальное управление им;

разместили около мест каждого пассажира стандартные розетки, порты USB и Type-C.

"Двигаемся по графику по выполнению капитально-восстановительных ремонтов пассажирских вагонов, и сегодня получили еще 2 вагона, отремонтированных на собственных мощностях "Укрзалізниці". Уже с завтрашнего дня эти вагоны пополнят состав поезда 95/96 Киев – Рахов", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты на поезд с новыми вагонами

На рейс 24 февраля билеты на оборудованный новыми вагонами поезд №95/96 Киев – Рахов сейчас продаются только в плацкарт. Их стоимость (на рейс из Киева) – 402,88 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила поезда по старейшей и самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге. В рейсы они выйдут 22 февраля. Стоимость билетов – 130 грн для взрослых.

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