В Украине ощутимо изменились цены на квартиры: какая теперь стоимость

В прошлом году в Украине замедлились темпы роста цены на жилье. Это произошло преимущественно благодаря "торможению" удорожания недвижимости на вторичном рынке, поскольку на "первичке" цены росли довольно активно.

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Об этом сообщили в Государственной службе статистики (Госстат). По данным ведомства, индекс цен на жилье в Украине в прошлом году достиг 112,7%, при этом в 2023 году он составил 114,5%, а в 2022-м – 113%.

В целом на первичном рынке рост цен на жилье по итогам 2024 года ускорился по сравнению с предыдущим годом с 12,8% до 15%. А наиболее активно росли двухкомнатные квартиры:

однокомнатные – подорожали на 14,9%;

– подорожали на 14,9%; двухкомнатные – на 15,3%

– на 15,3% трехкомнатные – на 14,8%.

При этом на "вторичке" темпы подорожания жилье замедлились. Как подсчитали в Госстате, в среднем квартиры б/у подорожали на 11,6% – это на 4 п.п ниже показателя 2023 года

однокомнатные квартиры подорожали на 11,5%;

квартиры подорожали на 11,5%; двухкомнатные – на 11,9%;

– на 11,9%; трехкомнатные – на 11,5%.

Достаточно заметно темпы роста замедлились в четвертом квартале 2024 года, когда индекс цен на жилье снизился до 113,1% с 116,1% в аналогичном периоде 2023 года. В октябре-декабре 2024 года цены изменялись следующим образом:

на первичном рынке – выросли на 15,8% (+1,2 п.п.);

– выросли на 15,8% (+1,2 п.п.); на вторичном рынке – темпы роста замедлились до 11,9% (-5,1 п.п.).

В течение года цены на жилье в Украине менялись неравномерно – рост то убыстрялся, то замедлялся, а на стоимость квартир на "вторичке" даже подешевели. Это произошло во втором квартале-2024, когда индекс цен на жилье изменился на 99,7% с 106% в предыдущем квартале.

Также OBOZ.UA сообщал, что за последние полгода лидером по темпам роста стоимости жилья стало Ровно – за этот период цены на вторичном рынке повысились на 14%, а на первичном – на 13%. По состоянию на февраль 2025 года средняя стоимость однокомнатной квартиры в Ровно на "вторичке" составляет 44 тыс. долларов. Основными причинами такого роста являются удорожание строительных материалов и повышенный спрос из-за ситуации в сфере безопасности в регионе.

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