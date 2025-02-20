В одном из городов Украины цены на жилье бьют рекорды: сколько стоит и что повлекло за собой стремительный рост

По состоянию на февраль 2025 года средняя стоимость однокомнатной квартиры в Ровно на вторичном рынке составляет 44 тысячи долларов США, что является одним из самых высоких показателей в Украине. Основными причинами такого роста являются удорожание строительных материалов и повышенный спрос из-за ситуации в сфере безопасности в регионе.

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Об этом свидетельствуют данные крупного профильного портала. За последние полгода стоимость жилья на вторичном рынке повысилась на 14%, а на первичном – на 13%.

Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке составляет 1080 долларов США, что означает, что однокомнатные квартиры стоят примерно 44 тысячи долларов, двухкомнатные – 59 тысяч долларов, а трехкомнатные – 62 тысячи долларов. На первичном рынке средняя стоимость квадратного метра составляет 920 долларов США, что является значительным ростом по сравнению с довоенным периодом, когда цена была около 640 долларов.

Основными причинами столь стремительного роста цен являются удорожание строительных материалов, что, по словам застройщиков, каждые три месяца дорожают примерно на 30%. Кроме того, ситуация с безопасностью в западных регионах Украины способствует повышенному спросу на жилье в Ровно, поскольку многие переселенцы выбирают этот город для проживания. Этот завышенный спрос, в свою очередь, провоцирует рост цен.

Для сравнения, в других городах Украины цены на недвижимость тоже изменяются, но не такими темпами. Например, в Ужгороде за последние полгода стоимость жилья в долларовом эквиваленте выросла на 6%, в Ивано-Франковске – на 3%, в Николаеве – на 2%, во Львове и Одессе – на 1%. В то же время в Запорожье цены снизились на 14%, и однокомнатные квартиры на вторичном рынке там стоят в среднем 18 тысяч долларов.

Прогнозы на 2025 год свидетельствуют о дальнейшем росте цен на недвижимость в Украине. Эксперты ожидают повышения стоимости жилья на 10-15% из-за инфляции, увеличения военного сбора при продаже недвижимости и роста себестоимости строительства.

Эти факторы вместе с повышенным спросом в более безопасных регионах, таких как Ровно, вероятно, приведут к дальнейшему подорожанию жилья в городе. Таким образом, Ровно продолжает удерживать лидерство по темпам роста цен на недвижимость в Украине, что обусловлено как экономическими факторами, так и специфической ситуацией на рынке жилья в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на вторичном рынке недвижимости Киева выросли цены – впрочем, несущественно. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подорожали на 5,16%, или на 3010 грн - со средних 58278 до 61288 грн.

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