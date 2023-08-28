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В Украине огромный 6-комнатный дом продается всего за $6 тысяч: как выглядит

Александр Литвин
Рынки и компании
1 минута
1,6 т.
Сколько стоит дом

В поселке Верхнячка Черкасской области огромный 6-комнытнй дом продается всего за 6 тыс. долларов. Дом полностью возведен, однако отсутствуют отделочные работы. 

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Об этом говорится в объявлении крупного портала недвижимости. Дом двухэтажный, его площадь составляет 150 квадратов. Всего есть шесть комнат, с момента постройки прошло всего 7 лет. Вероятно, владельцы дома не довели строительство до конца. Вместо окон оконные отверстия закрыты досками, также не обустроен участок около дома.

Где находится дом

 Вместе с домом также продается 12 соток земли. Дом построен из кирпича, до леса – меньше одного километра. Дом находится по адресу поселок Верхнячка, ул. Моложеная, 43. 

Как выглядит дом

"Владельцем продается недостроенный жилой дом и земельный участок площадью 0,12 га Дом кирпичный-ракушняк, перекрытие ж/б плиты. Документы на здание и земельный участок готовы к продаже", – говорится в объявлении. 

Сколько стоит дом

Два главных минуса в такой недвижимости: перед тем, как заселиться, на ремонт, установку окон и дверей придется потратить крупную сумму. Кроме того, сам дом находится в отдаленном от городом месте.

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