В Украине обвалились цены на аренду квартир: сколько стоит снять 1-комнатное жилье

В ряде крупных городов Украины собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем в большинстве – в сторону удешевления. В целом за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 2-9%. Больше всего в Полтаве – на 9%, в среднем до 10 000 грн.

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Кроме того, рассказали на крупном профильном портале, дешевле стало снимать квартиры в Виннице – здесь цены снизили на 8%,. А также в:

Ивано-Франковске – 7%;

Хмельницком – на 5%;

Ривном – на 4%;

Львове – на 2%.

Где снимать квартиры стало дороже

Впрочем, в некоторых городах стоимость аренды выросла. Речь об:

Одессе – здесь стоимость аренды увеличилась на 11%;

Днепре – на 10%;

Киеве – на 3%.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом же, по данным аналитиков, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем от 4 000 до 18 200 грн. Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем 4 000 грн, а также:

Запорожье – 5 000 грн;

Николаеве – 6 000 грн;

Кропивницком – 7 000 грн.

Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 18 800 грн. А также Киеве и Львове – по 17 500 грн.

Где в Украине аренда 1-комнатных квартир "съедает" почти всю зарплату

Вместе с тем, аренда 1-комнатной квартиры в Киеве "съедает" 65% средней зарплаты жителей города. Примечательно же то, что это не самый высокий показатель по стране.

Так, по данным большого профильного портала, самый большой процент зарплаты за аренду 1-комнатной квартиры вынуждены жители Ужгорода. Там за наем такого жилья придется отдать сразу 76% среднего месячного заработка.

Также огромную часть зарплаты аренда жилья "съедает" в Луцке – 75%. А кроме того, во:

Львове – 71%;

Ивано-Франкковске – 61%;

Житомире – 60%.

Наименьшую же часть зарплаты за аренду квартиры отдают жители Харькова – 19%. А также Запорожье – 25%.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

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