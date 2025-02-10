В Украине обновили гайд по инвестициям в индустриальные парки. Документ

Инвестиционный офис UkraineInvest опубликовал обновленный гайд для участников индустриальных парков, их управляющих компаний и участников. Пособие обновлено в соответствии с законом "Об индустриальных парках".

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Об этом говорится в сообщении на сайте UkraineInvest. Отмечается, что новая версия гайда включает в себя информацию о:

преимуществах для компаний-резидентов индустриальных парков;

формах государственной поддержки;

требованиях к участникам индустриальных парков;

процессе государственной регистрации.

Пособие пригодится инвесторам, рассматривающим возможность развития проектов в пределах индустриальных парков Украины. Скачать обновленный гайд можно по ссылке.

Кроме того, на сайте Министерства экономики Украины есть возможность ознакомиться с каталогом индустриальных парков. Он поможет в поиске потенциальных партнеров, земельного участка с обустроенной инфраструктурой для размещения производственных мощностей, а также привлечении новых инвестиций.

"Государство создает комфортные и выгодные условия для участников индустриальных парков. Более того, реализация инвестиционных проектов на их территории не исключает возможности получения других стимулов, предусмотренных, в частности, Законом "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине" или правовым режимом "Дія City", – прокомментировала и.о. руководительницы Управления по правовым вопросам и регуляторной политике UkraineInvest Алена Сумина.

"Индустриальные парки играют ключевую роль в экономическом развитии регионов: способствуют созданию новых рабочих мест, привлечению инноваций и технологий. Это земельный фонд с готовой инфраструктурой, который готов принимать проекты", – добавила старшая юристка Управления по правовым вопросам и регуляторной политике UkraineInvest Элла Нельга.

UkraineInvest – это правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2018 году для привлечения прямых иностранных инвестиций и помощи существующим инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине.

В феврале 2021 года правительство Украины определило UkraineInvest уполномоченным учреждением для поддержки инвестиционных проектов, которые намерены получить государственную поддержку. UkraineInvest помогает инвесторам в процессе подачи заявки для получения государственной поддержки, установлении коммуникации с органами государственной власти и местного самоуправления.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина планирует создать продовольственный хаб в Египте. Предполагается, что это поможет нашей стране выйти на африканские рынки с продукцией с добавленной стоимостью.

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