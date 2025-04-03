В Украине обновили даты рейсов "особенного" поезда: цена билетов
"Укрзалізниця" увеличила количество рейсов временного поезда №159/160 из Киева в популярный среди украинцев туристический центр Трускавец. Он совершит дополнительные 5 поездок. Стоимость же билетов в купе поезда на рейс 12 апреля из Киева составляет 835,49 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что дополнительные рейсы запланированы на:
- 12;
- 18;
- 19;
- 20;
- 21 апреля.
"Увеличиваем количество рейсов дополнительному поезду №159/160 Киев – Трускавец. Билеты – уже в продаже в приложении "Укрзалізниці", на сайте и в кассах вокзалов", – говорится в сообщении.
Ранее же сообщалось, что поезд совершит 7 рейсов – 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 апреля. Таким образом, общее количество поездок довели до 12-ти.
Расписание поезда
Отправление из Киева – 10:16. Прибытие в Трускавец – 19:37.
Отправление из Трускавца – 09:03. Прибытие в Киев – 19:11.
При этом предусмотрены остановки в 2 городах. Это:
- Львов;
- Дрогобич.
Сколько стоят билеты на поезд
На рейс 12 апреля из Киева в Трускавец билеты продают в вагоны классов плацкарт, купе и люкс. Их стоимость:
- плацкарт – 460,15 грн;
- купе – 835,49 грн;
- люкс – 2035,72 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" добавит для 2-х своих поездов дополнительную остановку. С 10 апреля поезда №79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов и №793/794 Черкассы – Киев будут останавливаться на платформе Выдубичи-Трипольские в обоих направлениях.
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