В Украине обновили даты рейсов "особенного" поезда: цена билетов

"Укрзалізниця" увеличила количество рейсов временного поезда №159/160 из Киева в популярный среди украинцев туристический центр Трускавец. Он совершит дополнительные 5 поездок. Стоимость же билетов в купе поезда на рейс 12 апреля из Киева составляет 835,49 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что дополнительные рейсы запланированы на:

12;

18;

19;

20;

21 апреля.

"Увеличиваем количество рейсов дополнительному поезду №159/160 Киев – Трускавец. Билеты – уже в продаже в приложении "Укрзалізниці", на сайте и в кассах вокзалов", – говорится в сообщении.

Ранее же сообщалось, что поезд совершит 7 рейсов – 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 апреля. Таким образом, общее количество поездок довели до 12-ти.

Расписание поезда

Отправление из Киева – 10:16. Прибытие в Трускавец – 19:37.

Отправление из Трускавца – 09:03. Прибытие в Киев – 19:11.

При этом предусмотрены остановки в 2 городах. Это:

Львов;

Дрогобич.

Сколько стоят билеты на поезд

На рейс 12 апреля из Киева в Трускавец билеты продают в вагоны классов плацкарт, купе и люкс. Их стоимость:

плацкарт – 460,15 грн;

купе – 835,49 грн;

люкс – 2035,72 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" добавит для 2-х своих поездов дополнительную остановку. С 10 апреля поезда №79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов и №793/794 Черкассы – Киев будут останавливаться на платформе Выдубичи-Трипольские в обоих направлениях.

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