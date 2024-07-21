На ПриватБанк пожаловались из-за долларов: старые и в плохом состоянии

Клиент ПриватБанка пожаловался на отсутствие долларов в одном из отделений учреждений. В связи с чем ему пришлось покупать валюту через интернет-банкинг Приват 24 – однако приобретенные таким образом доллары оказались, по его словам, старыми и ненадлежащего качества. В самом же банке отметили, что выдают только те доллары, которые у них есть в наличии и соответствуют требованиям НБУ.

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Жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей:

"в отделении отсутствует иностранная валюта на покупку, а точнее доллар США";

кассир отделения посоветовала автору жалобы оформить заказ на покупку долларов через Приват 24.

"Сделал заказ, прихожу в отделение – мне выдают доллары образца 1996 года. И состояние их не очень хорошее. Я отказался их получать. А других, кроме 1996 года, у банка нет. Заказал снова через Приват 24 – и снова привезли доллары 1996 года. И состояние их не удовлетворительное", – говорится в жалобе.

Клиент банка объяснил: его нежелание принимать доллары 1996 года продиктовано тем, что в дальнейшем продать такие купюры довольно проблематично. Ведь, по его словам, "обменники и банки неохотно их принимают обратно".

Что ответили в ПриватБанке

В самом же ПриватБанке в ответ на жалобу отметили: сумма валюты к выдаче клиентам формируется и доставляется для заказа из купюр того номинала и года выпуска, который есть в наличии. Более того, подчеркнули там, банк принимает и выдает только ​​валюту, которая:

отвечает требованиям НБУ;

считается платежной не только на территории Украины, но и в других странах соответственно признакам износа.

Банки не имеют права отказываться принимать старые доллары

В то же время, отмечается, согласно соответствующему постановлению НБУ, "банкам, небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в совершении валютно-обменных операций с банкнотами иностранной валюты любого года выпуска". Однако только в случае полного соответствия по дизайну и элементам защиты образцам, подлинность которых подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

"Если другие учреждения отказываются у вас принять наличные, опираясь на год, вы можете жаловаться в Национальный банк", – подчеркнули в ПриватБанке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиент ПриватБанка пожаловался, что после пополнения счета на Binance у него заблокировали все счета. Он сделал три перевода с карты на карточку (р2р), после чего банк решил завершить с ним отношения.

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