В Украине национализировали один из крупнейших банков: что теперь будет с клиентами

В Украине официально началась процедура национализации одного из десятки крупнейших банков "Сенс Банк". При этом клиенты изменений на себе ощутить не должны, а работа банка останавливаться не будет.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Свои средства в "Сенс Банке" разместили 2,9 млн клиентов. Банк входит в десятку крупнейших и является системным. именно поэтому его нельзя просто закрыть: в таком случае есть угроза финансовой стабильности всего рынка.

Главная задача НБУ, Фонда гарантирования вкладов физлиц и Минфина – сделать так, чтобы для клиентов национализация прошла незаметно. Вероятно, так это и произойдет. Ведь, согласно сообщению Нацбанка, процедура национализации, в том числе, назначение нового руководства" будет обеспечена в кратчайшие сроки для его бесперебойной работы".

"Такое решение позволит обеспечить дальнейшую стабильную работу банка, защиту интересов вкладчиков и других кредиторов банка... и предотвратить негативные последствия на финансовом рынке", – заверили в НБУ.

Банк не нуждается в срочном "спасении", он соответствует нормативам Нацбанка. Экономических причин для ликвидации нет. Поэтому государство не потратит много средств на национализацию, как это было с "Приватом" (его пришлось срочно докапитализировать, чтобы избежать краха). А если "Сенс Банк" удастся быстро и выгодно продать, то государство может еще и заработать.

Государство в результате национализации (с учетом еще четырех госбанков) будет контролировать 56,6% всего банковского рынка. И в НБУ, и в Кабмине соглашаются, что так быть не должно. Кроме того, в рекомендациях МВФ время от времени упоминается необходимость продать госбанки. Процесс приватизации был запланирован на 2024-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, с января по май 2023 года украинские банки заработали 53,59 млрд грн, что в 2,2 раза превышает показатель соответствующего периода 2021 года. Почти половину этой суммы – 47,5% – заработал ПриватБанк: на его долю пришлось 25,48 млрд грн.

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