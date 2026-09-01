В Украине намерены продлить один из ключевых запретов: что нельзя будет вывозить из страны

В Украине хотят продлить мораторий на экспорт одного из ключевых ресурсов – необработанной древесины. Для этого будет подготовлено специально обращение к правительству. Кроме того, ожидается проведение перераспределения лесных поступлений.

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Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Ковальчук ("Слуга народа"). Он отметил, что, в частности, планируется увеличение:

доли ренты за использование лесов;

налога на землю в бюджетах общин, на территории которых они расположены.

Кроме того, рассказал нардеп, ожидается создание Белой книги лесной отрасли. По его словам, речь о комплексном стратегического документе, который должен будет обеспечить:

дерегуляцию;

защиту лесов;

"достижение европейской эффективности хозяйствования".

"Работа продолжается. И интересы общин, национальной экономики и сохранение наших ресурсов остаются превыше всего", – заверил Ковальчук.

Ранее же он отмечал, что цель моратория на экспорт необработанной древесины заключается не только в ограничении экспорта, но и в стимулировании переработки древесины внутри страны. По его словам, кубометр товарной древесины, переработанный в готовую продукцию, создает в 5-7 раз большую добавленную стоимость, чем использование того же объема в качестве топлива.

"Древесина – это и восстановление, и экология, и экономика одновременно", – заявил Ковальчук.

В свою очередь, в правительстве ранее пообещали заняться вопросом продления моратория и проработать возможность сохранения еще на год нулевых квот на экспорт пиломатериалов и дровяной древесины. В частности, первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль отметил: ограничение экспорта древесины на период военного положения является обоснованным.

"Древесина сегодня – это ресурс для строительства оборонительных сооружений военными, элемент нашей устойчивости во время войны", – сказал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, которые отапливают жилье исключительно твердым топливом, могут получить специальную субсидию на его приобретение, причем отдельную справку об печном отоплении подавать не нужно. Выплату назначают только один раз в календарный год.

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