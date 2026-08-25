В Украине начался "внутренний каннибализм": почему высокие зарплаты и бронирование не спасают от нехватки работников

Из-за острой нехватки специалистов украинский DefTech-сектор (от Defense Tech – "оборонные технологии") столкнулся с жесткой внутренней конкуренцией. Чтобы переманить нужных инженеров, разработчиков и руководителей производства, компании вынуждены предлагать условия труда, значительно превышающие среднерыночные.

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Об этом Bloomberg сообщили крупнейшие представители оборонной отрасли. Они отмечают, что со временем военные нуждаются во всё более сложных оборонных технологиях, что, в свою очередь, обусловливает потребность в большем количестве специалистов со специализированными знаниями.

"Рынок переживает нечто похожее на внутренний каннибализм: мы постоянно обращаемся к одним и тем же людям снова и снова и задействуем все инструменты для их вербовки", – говорит руководитель отдела оборонных технологий в рекрутинговом deftech-агентстве Марта Хрипьяк.

Финансовые стимулы и компенсации

В борьбе за дефицитные кадры работодатели не жалеют ресурсов на агрессивный хантинг. В частности, для привлечения опытных специалистов (например, руководителей производств) компании готовы повышать зарплату в три раза по сравнению с предыдущим местом работы.

А чтобы оставаться конкурентоспособными, почти 90% компаний отрасли за последний год были вынуждены в очередной раз повысить зарплаты. К тому же для критически важных сотрудников работодатели покрывают расходы на аренду и проживание, а уникальным специалистам с редкой экспертизой позволяют работать на нескольких производителей одновременно.

Наем и обучение "с нуля"

Помимо денег, оборонные предприятия предлагают ряд важных льгот и возможностей для кандидатов без опыта:

Освобождение от мобилизации

Военнообязанные мужчины, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, получают отсрочку от призыва.

Корпоративные академии и обучение

Не имея возможности найти готовых специалистов, компании берут людей без технического образования и обучают их самостоятельно. Некоторые из них создали собственные академии, где готовят сборщиков за несколько недель.

Стремительный карьерный рост

Условия в отрасли дают уникальные шансы для продвижения. Обычный сборщик компонентов для дронов или специалист по маркетингу может всего за 1,5–2 года вырасти до руководителя завода или операционного директора (COO) компании.

Работа "на пределе" и поиск ветеранов

В то же время работодатели ищут специалистов по всем возможным каналам, привлекая даже ветеранов отрасли, которые уже вышли на пенсию.

Несмотря на трудности – отсутствие баланса между работой и личной жизнью, длительные смены и риски обстрелов объектов – главными движущими факторами для работников остаются ощущение непосредственной помощи фронту, престиж работы на оборону страны и удовлетворение ключевых потребностей армии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после окончания войны одной из самых востребованных профессий в Украине станет строитель, ведь стране понадобятся огромные ресурсы для восстановления жилья и инфраструктуры. Из-за нехватки работников женщин и пожилых людей уже обучают традиционно мужским профессиям – от каменщика и штукатура до крановщицы.

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