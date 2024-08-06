В Украине может подорожать ключевой продукт: пекари заговорили о дефиците

Украинские пекари заявили, что в стране могут начаться перебои с хлебом. Причина – рост цен на муку. Выход же они видят в повышении цен на свою продукцию.

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Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киевхлеб" Юрий Дученко. По его словам:

в июне и июле основные производители хлеба в Украине работали либо в минус, либо в ноль;

мука в себестоимости хлеба составляет "примерно 40%".

"Цены на муку за последние несколько месяцев выросли на 50% и продолжают увеличиваться. Если в апреле мы покупали муку по 10 тысяч за тонну, то сейчас она стоит уже 15 тысяч, а к ноябрю ожидается цена 16-16,2 тыс.", – объяснил он.

При этом Дученко подчеркнул: другое сырье – сахар, подсолнечное масло и пр. – подорожало с начала года более чем на 20%. Кроме того, отметил он, растут затраты на электроэнергию, логистику, упаковочные материалы и т.д.

"Поэтому нужно повышать цены на хлеб на 15-20%. Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом. Уже сейчас ряд предприятий на грани остановки, некоторые переходят на работу в одну смену", – рассказал Дученко.

Подорожала же мука, по его словам, из-за того, что на внутреннем рынке ограничено предложение зерна второго класса – оно идет на муку для хлебопекарной отрасли. Причина этого, объяснил Дученко, в том, что многие продавцы придерживают зерно в ожидании более выгодных цен.

Кроме того, отметил он, мукомолы несут большие затраты из-за отключения электроэнергии. Хотя у хлебозаводов, относящихся к критической инфраструктуре, перебои со светом в июле и были минимальными.

Сколько стоит хлеб в супермаркетах

В супермаркетах 6 августа, согласно мониторингу OBOZ.UA, батон Киевхлеб Пшеничный нарезанный 500 г стоит в среднем 29,57 грн. В отдельных сетях его продают по:

Auchan – 33,5 грн;

Megamarket – 33,6 грн;

Novus – 28,69 грн;

Metro – 22,5 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время цены на арбузы в Украине снизились почти вдвое. Причина – сильная жара, из-за которой производители стремятся побыстрее продать свою продукцию.

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