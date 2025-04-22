В Украине могут легализовать криптовалюту: раскрыты детали законопроекта

В Украине готовятся принимать законопроект, урегулирующий индустрию криптовалют. Он включит положения в частности о налогообложении виртуальных активов, а также позволит задекларировать их по сниженной ставке в течение переходного периода.

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Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что голосование в комитете по законопроекту состоится 24 апреля. В случае принятия документа может быть передан к рассмотрению парламентом в первом чтении.

Документ содержит более 200 страниц и объединяет все основные вопросы относительно криптоактивов. В частности о регулировании их обращения, статусе регуляторов, налогообложении, а именно:

Налогообложение . Предлагается самая простая и понятная модель – налогообложение прибыли. То есть облагается налогом разница между тем, что владелец криптоактива в течение отчетного годового налогового периода потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов

. Предлагается самая простая и понятная модель – налогообложение прибыли. То есть облагается налогом разница между тем, что владелец криптоактива в течение отчетного годового налогового периода потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов Предполагается, что в течение года человек может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом.

Также ранее нардеп отмечал, что другим насущным вопросом в контексте регулирования криптовалют является финансовый мониторинг операций. Таким образом государство стремится контролировать происхождение средств во избежание отмывания денег и финансирования незаконной деятельности через криптовалютные транзакции.

Учитывая это, важно определить регулятора. Гетманцев уже отмечал, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не институционально способна эффективно контролировать крипторинок, поэтому пока планируется, что функции регулятора возьмет на себя Национальный банк Украины. Хотя в будущем ситуация может измениться и могут быть предложены другие варианты регулятора.

Кроме того, отмечалось, что проект закона разрабатывался с привлечением технической помощи международных партнеров, он будет базироваться на европейской директиве MiCA. Среди прочего она предполагает, что даже снабженные понятными базовыми активами токены приемлемы только в том случае, если это обеспечение находится в Европе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине опровергли легитимность обнародованной ранее "матрицы" криптоналогов, отметив, что она не имеет отношения к реальному законопроекту. Работа над официальным документом, облагаемым налогом криптовалюта, еще продолжается, и окончательное видение налоговой политики по этому поводу пока не утверждено.

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