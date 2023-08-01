В Украине могут измениться цены на яйца в августе: озвучен прогноз

В Украине продолжат медленно падать цены на куриные яйца в августе. При увеличении предложения яиц от хозяйств населения цена уменьшается.

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Об этом рассказала эксперт Светлана Пашко в комментарии "24 Канала". "Приход на рынок яичной продукции частных хозяйств происходит в весенне-летний период, поэтому в настоящее время наблюдается снижение цены", – сказала она.

По данным Государственной службы статистики Украины, потребительская цена на яйца в июне 2023 года превысила прошлогодние показатели за соответствующий период – 22,72-24,70 грн за десяток – в 1,7 раза и составила в среднем по Украине 42,39 грн за десяток. Это на 4,74% ниже, чем в мае этого года.

Впрочем, резкое снижение цены произошло еще весной этого года. Так, в апреле цена снизилась по сравнению с мартом на 8,45% и составила 57,78 грн за десяток, а в мае – еще на 22,98% против апреля и достигла 44,50 грн за десяток.

Другим фактором является фактическая остановка экспорта и транзита куриных яиц через Польшу и другие европейские страны. Она приведет к накоплению значительных остатков яиц на предприятиях Украины.

Отмена экспорта и транзита куриных яиц ожидается только 15 сентября. Аналогичная ситуация наблюдается по розничным ценам в торговой сети.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине перечислили цены на хлеб. Например, 300-граммовая буханка ржаного Riga Бородиновский по состоянию на 31 июля стоит 33,35 грн. Что на 4,55 грн меньше по сравнению со среднеиюньской ценой в 37,9 грн.

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