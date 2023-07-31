В супермаркетах Украины переписали цены: как изменилась стоимость ключевого продукта

В Украине пересчитали цены на хлеб. К примеру, 300-граммовая буханка ржаного Riga Бородиновский по состоянию на 31 июля стоит 33,35 грн. Что на 4,55 грн меньше по сравнению со среднеиюньской ценой в 37,9 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях супермаркетов этот хлеб стоит (за буханку в 300 грамм):

Varus – 31,9 грн;

Metro – 34,8 грн.

А вот хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка подорожал. Его цена выросла почти на 3 грн за буханку на 600 грамм – с 32,96 грн до 35,93 грн.

Подорожал и батон Киевский Нарезной нарезка. Он прибавил в цене 2,5 грн за буханку на 500 грамм, и стоит 27,5 грн.

Хлеб будет дорожать и дальше

О том, что цены на хлеб будут расти, эксперты предупреждали еще весной. Так, сотрудница "Института аграрной экономики" Светлана Черемисина прогнозировала, что подорожание будет постепенным, но стабильным – 0,5-1% в месяц.

Причин этого она выделяла две. Это:

удорожание электроэнергии на фоне продолжительного энергетического кризиса в Украине;

возврат довоенного НДС на автотопливо с 1 июля 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, подорожал хлеб и в годовом разрезе. Так, с июня-2022по июнь 2023-го цены на него выросли на 10,6%.

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