В Украине массово переписали стоимость 1-комнатных квартир: какие теперь цены

В большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего – в Ривне. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 16%, до средних 51 500 долларов.

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В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 1-16%. Кроме Ривне, существенный рост затронул^

Одессу – плюс 15%.

Харьков – 10%.

В Киеве "однушки" подорожали на 8%. В Тернополе и Житомире – на 7%. Также рост зафиксирован в:

Днепре, Чернигове – на 6%.

Ужгороде – 5%.

Хмельницком – 4%.

Ивано-Франковске – 3%.

Виннице – 2%.

Львове, Черкассах, Полтаве – на 1%.

В то же время, в двух городах цены снизили. Это:

Запорожье – на 3%.

Николаеве – на 2%.

В остальных же городах изменений не произошло.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом же, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 15 000 до 65 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем 15 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – 16 500 долларов.

Николаев – 20 000 долларов.

Сумы – 21 000 долларов.

Харьков – 22 000 долларов.

Дороже всего в Киеве – в среднем 65 000 долларов, а кроме того:

Во Львове – 64 700 долларов.

В Ужгороде – 63 000 долларов.

Черновцах – 53 000 долларов.

Ривне – 51 500 долларов.

Делать ремонты стало намного дороже

В то же время ремонты в Украине резко подорожали. По словам участников рынка, из-за мобилизации и дефицита мастеров их стоимость выросла как минимум вдвое – до 800 долларов за квадратный метр.

"Всех строителей забрали в армию. Сейчас золотое время для молодежи, а также для пенсионеров, которые еще могут что-то делать", – рассказал руководитель одной из компаний, координирующих ремонтные бригады в Киеве и области.

Тем не менее, признал он, спрос на ремонтные услуги сохраняется высоким. Настолько, что у его компании календарь работ расписан на месяцы вперед.

"Мы можем называть любые расценки. Часть людей, кому обязательно нужно делать ремонт, все равно на них согласится", – объяснил предприниматель.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за последние полгода стоимость аренды квартир в Киеве ощутимо выросла. Подорожание составило более 3 500 грн, или 17,22% – со средних 21 151 до 24 793 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке без учета количества комнат).

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