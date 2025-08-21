В Украине массово опаздывают поезда, задержки достигают 3 часов: что происходит

В результате массированной российской атаки в Житомирской области была повреждена контактная сеть. Из-за этого в Украине фиксируются массовые опоздания поездов. Отдельные задержки превышают 3 часа. Среди опаздывающих поездов есть заграничные рейсы.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". По ее данным, на 08:19 поезда:

№43/44 Ивано-Франковск – Черкассы и №49/50 Трускавец – Киев-Пасс. шли с опозданием в 3 часа 18 минут.

№29/30 Ужгород – Киев-Пасс. и №227/228 Ивано-Франковск – Краматорск задерживались на 2 часа 58 минут.

№7/8 Черновцы – Киев-Пасс. и №149/150 Ивано-Франковск – Киев-Пасс. – задерживались на 2 часа 42 минуты.

№51/52 Киев-Пасс. – Пшемысль-Главный – задерживался на 2 часа 41 минуту.

№51/52 Пшемысль-Главный – Киев-Пасс. – задерживался на 2 часа 12 минут.

Еще 20 поездов шли с опозданием от 4 минут до немногим более часа. А потому не исключено, что они уже либо прибыли на конечные станции, либо подъезжают к ним.

"В результате ночного обстрела и повреждения контактной сети в Житомирской области ряд поездов сейчас следует с задержками. Контактная сеть на поврежденном участке уже восстановлена, железнодорожники попытаются максимально сократить время задержки поездов", – сообщили в "Укрзалізниці".

Напомним, вечером 20 августа Россия начала очередную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и имитаторов. Позже стало известно о взлете вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также противник применил для ударов по Украине ракеты "Кинжал" и "Калибр". Известно о попаданиях в западных областях.

В целом же Силы обороны в ночь на 21 августа обезвредили 577 из 614 вражеских воздушных целей.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" запустила новый поезд – между Киевом и одним из крупнейших туристических центров Львовом. Поезд получил номер 243/244 и будет курсировать лишь в определенные дни августа.

