В Украине изменят требования ко всем магазинам и супермаркетам: какие правила подготовили

Правительство обязало магазины в Украине стать более инклюзивными. Теперь у них появятся пандусы и уберут пороги, не позволяющие попасть внутрь маломобильным группам людей.

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Как сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), соответствующее требование включили в обновленные правила торгового обслуживания населения.

Теперь при строительстве, реконструкции, реставрации или капитальном ремонте торгового помещения должны быть учтены действующие государственные строительные нормы. То есть, должна быть обеспечена доступность торгового помещения для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения независимо от его назначения и формы собственности.

В Минэкономики отметили, что в настоящее время в Украине насчитывается 2,7 млн человек с инвалидностью (в том числе 156 тыс. детей). Таким образом, они составляют 6,6% от общей численности населения. Несмотря на это, обеспечить доступность магазинов для не удавалось с помощью:

рыночных механизмов – наличие или отсутствие инвалидности у покупателей на прямую не влияет на доходы бизнеса и потому не побуждает бизнес урегулировать вопросы приспособленности торговых помещений к потребностям таких потребителей;

действующего регулирования – действующий порядок осуществления торговой деятельности и правилами торгового обслуживания не предусматривают приспособления торговых помещений к нуждам лиц с инвалидностью и других МГН.

Поэтому новые правила должны упорядочить вопросы требований к торговому обслуживанию. Как говорит Гетманцев, сам по себе этот вопрос непростой, ведь нужно найти "золотую середину", чтобы:

установить такие требования, которые будут необременительны с точки зрения их соблюдения для торговцев (по данным Госстата, в 2023 году оптовой и розничной торговлей занимались почти 77,6 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе около 74,7 тыс. малых предприятий, включая 66,1 тыс. микропредприятий);

обеспечить эффективное удовлетворение защиты прав миллионов украинцев, которые в отношениях с торговыми заведениями имеют статус потребителей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что охранники в супермаркетах и магазинах часто работают у них по найму от других компаний – а потому не представляют эти заведения. Соответственно они и не имеют права заставлять покупателей платить за испорченный товар. Если же они все же делают это, то грубо нарушают законодательство. Это является причиной вызова полиции.

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