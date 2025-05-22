Украинцам грозит потеря брони от мобилизации после 28 мая: кого это касается

До 28 мая 2025 года предприятия со статусом критически важных должны подать в Минэкономики документы о деятельности филиалов и права собственности или аренды в трех и более областях. В случае нарушения этого срока они могут потерять право на бронирование работников.

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Об этом говорится в письме ведомства от 19 мая 2025 года №27-11/37509-07. Минэкономики проводит мониторинг соответствия предприятий критериям критически важных с даты принятия решения о присвоении или подтверждении этого статуса.

Такие предприятия получают возможность бронировать военнообязанных работников, что позволяет им сохранять кадровый потенциал во время военного положения. Однако право на бронирование может быть утрачено, если компания:

больше не соответствует критериям;

прекратила деятельность, важную для обеспечения потребностей ВСУ;

не подала необходимую отчетность в Минэкономики в определенный срок.

В письме Минэкономики от 19 мая 2025 года №27-11/37509-07 говорится об обязательном представлении определенных документов, а именно:

выписка из информационной системы органов ГНС о статусе расчетов с бюджетом и целевыми фондами по каждому филиалу, представительству или обособленному подразделению за период с 01.01.2025 по 30.04.2025;

о статусе расчетов с бюджетом и целевыми фондами по каждому филиалу, представительству или обособленному подразделению за период с 01.01.2025 по 30.04.2025; документы, подтверждающие право собственности или аренды офисных помещений, необходимые для подтверждения деятельности на территории трех и более областей Украины.

Отправить эти документы необходимо на электронный адрес Минэкономики. Прежде всего – предприятий, которые имеют филиалы или другие обособленные подразделения, ведь именно по ним требуется подача отчетности. Информацию по головному предприятию, судя по предоставленным разъяснениям, пока подавать не нужно. Впрочем, лучше уточнить конкретную ситуацию у представителей Минэкономики, чтобы избежать рисков.

Если документы не будут поданы вовремя, предприятие рискует потерять статус критически важного, а вместе с ним и право на бронирование работников. Это будет означать возможность мобилизации персонала, что может существенно повлиять на производственную деятельность компании.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинских работодателей предупредили, что бронирование военнообязанных через портал государственных услуг Дія может не срабатывать. В некоторых случаях система указывает работодателям, что их сотрудник якобы не трудоустроен на предприятии.

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