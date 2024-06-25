В Украине из-за дефицита кадров резко выросли зарплаты: в некоторых отраслях ситуация анормальная

В Украине темпы роста зарплат достигли уровня до полномасштабной войны. За год в среднем украинцы стали зарабатывать на 22,5% больше. Из-за дефицита кадров работодатели вынуждены повышать зарплаты. При этом чем выше дефицит, тем быстрее растут зарплаты.

Видео дня

К примеру, в строительстве, где традиционно больше рабочих мест для мужчин и ситуация из-за мобилизации значительно ухудшилась, зарплаты выросли на рекордные 44%, говорится в материале OBOZ.UA.

В среднем по стране, согласно официальной статистике Госстата, зарплата достигает 18,9 тыс. грн. Это на 22,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Эти данные немного отличаются от статистики кадровых порталов. Так, согласно порталу Robota.ua, средняя зарплата в резюме – 20 тыс. грн, в то время как в вакансиях – чуть меньше 15 тыс. грн. Такая разница между пожеланиями соискателей и предложениями работодателей также показывает, что работодатели вынуждены будут повышать зарплаты, чтобы в условиях дефицита кадров найти новых работников.

Наталья Слинько, эксперт рынка труда, рассказывает OBOZ.UA: дефицит кадров заставляет работодателей повышать зарплаты, однако возможности для такого повышения ограничены. Выиграют компании, у которых больше финансовых возможностей.

Как результат, согласно данным Госстата, в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого зарплаты в строительстве выросли на рекордные 44% (до 14,5 тыс. грн).

В то же время в сфере временного размещения и организации питания зарплаты выросли на 44,1% (до 15 тыс. грн), а на водном транспорте – на 42% (до 26 тыс. грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, зарплаты нардепов в 2024-м выросли в связи с повышением прожиточного минимума. Голый оклад член комитета вырос с 26 840 до 30 280 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!