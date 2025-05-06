В Украине хотят жестче наказывать за "неправильные" переводы на карту: что предложили в НБУ

В Украине могут ввести еще более жесткие меры борьбы с "дропами" – карточными счетами, которые используются для легализации средств в "серых" схемах. Их могут начать вносить в реестр "дропов" – это не заблокирует средства на счетах, но сделает их использование значительно дороже.

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Об этом в подкасте "Хроники экономики" заявил директор Департамента интегрированного надзора за банками Национального банка Украины (НБУ) Андрей Котюжинский. Он отметил, что Нацбанк не имеет права законодательной инициативы, но имеет собственное видение, как это должно работать, и поэтому приобщается к работе парламентского комитета и рабочих групп, чтобы предоставить экспертную позицию.

"Реестр сделает существенно дороже эту схему. Сейчас мы видим, что любой "дроп", который используется, используется в 3 или 4 банках. Даже если только половина "дропов" имеет такой мультипликатор, то это уже существенное подорожание обслуживания схемы", – сказал Котюжинский.

Он отметил, что эксперты НБУ вместе с нардепами уже работают над текстом законопроекта. В то же время отмечается, что ни Нацбанк, ни правоохранительные органы не будут добавлять "дропов" в реестр, поскольку это задача поставщиков платежных услуг – банков и небанковских финучреждений. Предполагается, что законопроект о реестре дропов будет содержать следующие условия:

вести его будет НБУ , чтобы обеспечить банковскую тайну;

, чтобы обеспечить банковскую тайну; все заполнение реестра будет проводиться на базе поставщиков финуслуг ;

; можно будет проверить себя на наличие в указанном реестре;

возможность обжалования включения в реестр;

в реестр; информация о "дропах" в реестре, скорее всего, будет храниться до трех лет ;

; активный статус "дропа" не может превышать 12 месяцев , но это окно может быть сокращено решением НБУ;

, но это окно может быть сокращено решением НБУ; физлица будут иметь доступ к своим средствам и расчетам, но переводы будут существенно ограничены, а снятие наличных ночью может быть закрыто.

"Мы ожидаем, что рынок себя урегулирует в вопросе открытия счетов в других банках для людей, которые попали в реестр", – добавил Котюжинский. Он считает, что законопроект может быть закончен до конца весны, а сам реестр может заработать полноценно ближе к концу 2026 года.

Как уже сообщалось, по данным НБУ, за один год через каждый "дроп" в среднем проходит 2-2,5 млн грн. Поэтому украинские банки ограничили проведение транзакций с MMC-кодом (кодом категории бизнеса) "Азартные игры" за счет карточного "кредитного лимита". Что, признают в самом банковском секторе, можно считать частью глобальной стратегии борьбы с черными P2P-переводами, которая предусматривает введение лимитов на осуществление транзакций по количеству операций и сумм (до 100 тыс. грн в месяц).

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