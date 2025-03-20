В Украине хотят создать новый вид банков: комитет Рады принял законопроект

В Украине могут появиться новые банки – финансовая инклюзия. Они будут обслуживать клиентов с прифронтовых и освобожденных территорий, а также представителей социально уязвимых групп населения.

Видео дня

Соответствующую норму содержит законопроект №13018-д, который рекомендовал к принятию комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Он пояснил, что речь идет о банках финансовой инклюзии, которые будут осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии. Главной задачей их деятельности будет обслуживание клиентов, не имеющих устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения).

Украинские банки закрывают отделения: причины и последствия

В прошлом году украинские банки сократили сеть отделений на 127 единиц, что может негативно отразиться на финансовой инклюзии (охват населения базовыми финансовыми услугами). В то же время, каждый пятый банк все равно продолжает расширять свою сеть, открывая новые отделения.

В 2024 году количество структурных подразделений уменьшилось на 2,5%. Особенно значительные сокращения отмечались в крупных банках:

Ощадбанк сократил сеть на 32 отделения;

сократил сеть на 32 отделения; ПриватБанк закрыл 25 отделений;

закрыл 25 отделений; "Креди Агриколь" снизил количество точек на 14.

Впрочем, Сбербанк с 1150 отделениями остался лидером рынка, а вместе с ПриватБанком (1107 отделений) они обеспечивают почти 45% всей сети банковских структурных подразделений. Сокращение банковских отделений в Украине имеет как объективные экономические, так и стратегические причины:

экономические кризисы и война;

развитие финансовых технологий;

оптимизация государственных банков;

финансовая инклюзия в отдаленных регионах

Всемирный банк оценил финансовую инклюзию в Украине в 2021 году в 84%. Это на 11% меньше целевого уровня 95%. Снижение доступа к финансовым услугам особенно остро ощущается в отдаленных и малонаселенных районах, а также на территориях, приближенных к боевым действиям. Для решения этой проблемы был разработан законопроект, предусматривающий создание банков финансовой инклюзии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, общий объем кредитования населения украинскими банками по итогам 2024 года вырос на 39,6% (на 63 млрд грн) и составил на 1 января 2025 года 222,4 млрд грн (кредиты плюс задолженность клиентов). На первом месте оказался ПриватБанк.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!