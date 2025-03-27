В Украине готовятся переписывать цены на яйца: что будет с их стоимостью

Цены на яйца в Украине в ближайшие месяцы, вероятно, будут колебаться из-за повышенного спроса перед Пасхой. В то же время после стабилизации погодных условий ожидается снижение цен на яйца в пределах 20-30%.

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Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии СМИ. По его словам, в 2025 году в Украине цены на продукты будут продолжать расти из-за ряда факторов, включая инфляцию, природные катаклизмы и ограниченный внутренний урожай.

Он отмечает, что цены на яйца пережили значительный рост осенью прошлого года, а зимой рост немного замедлился. Однако с приближением Пасхи на рынке яиц ожидается новое подорожание в пределах 10%, которое, по словам экспертов, станет следствием повышенного спроса на продукт.

Одним из основных факторов, влияющих на цену яиц, является удорожание кормов для птицы. Стоимость содержания кур зимой также увеличилась, поскольку требовалось дополнительное отопление помещений для птиц. Также не стоит забывать о цене остающихся высокими зерновых из-за завершения старого урожая и отсутствия нового. Вместе с тем, по мнению Марчука, после наступления стабильного тепла, когда начнется новый урожай, цены на яйца должны снизиться на 20-30% до конца апреля.

В целом украинцы должны ожидать дальнейшего роста цен на ряд других продуктов, таких как хлебобулочные изделия, мясо, а также овощи борщового набора. Но с приближением летнего сезона и увеличением предложения на рынке ситуация может стабилизироваться и цены на некоторые продукты снизятся. В этом контексте аграрии делают акцент на необходимости поддержки внутреннего производства и оптимизации затрат на содержание скота и птиц, что может помочь снизить цены на некоторые категории продукции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за год цены на молочные продукты существенно выросли. Молоко, кефир и сливки подорожали на 28-36%, а твердый сыр прибавил в цене 22%. Ожидается, что стоимость молочных продуктов может стабилизироваться во второй половине года.

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