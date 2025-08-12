В Украине готовят важные налоговые и таможенные льготы: комитет Рады принял решение

Налоговый комитет Верховной Рады рекомендует ввести в Украине европейскую систему компенсации промышленных инвестиций через налоги. Это должно стимулировать отход от сырьевой модели бизнеса и развития перерабатывающей промышленности.

Видео дня

Соответствующие изменения прописаны в законопроектах №13414 и №13415, которые комитет рекомендовал Раде принять в первом чтении. Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Что изменится?

Если парламент поддержит предложенные законопроекты, в Украине запустят модель компенсации инвестиций через налоги. Это подтолкнет бизнес отойти от сырьевой модели и инвестировать в развитие перерабатывающей промышленности.

Законопроект предусматривает предоставление налоговых и таможенных льгот на 10 лет (в течение 2026-2035 годов). Они будут распространяться на инвесторов, которые реализуют проекты по ряду направлений:

строительства ;

; модернизации или технического переоснащения предприятий;

приобретение оборудования или земли под производство.

Объем льготных условий налогообложения будет зависеть от объема инвестиций (не только в новые предприятия, но и в уже существующие). А именно:

0,1-1 млн евро – до 70% инвестиций;

1-20 млн евро – до 50%;

20-50 млн евро – до 30%.

Какие именно льготы предусматриваются? Инвесторов будут ждать:

освобождение от налога на прибыль (при условии, что 90% дохода поступает от продажи собственной переработанной продукции);

освобождение от НДС и пошлины на новое оборудование;

возможность льгот на землю от местных властей.

Кто в Украине может не платить НДС

С 1 августа всех поставщиков социальных услуг в Украине освободили от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Главное условие – такой поставщик должен быть включен в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Для этого надо:

Подать заявление на включение в реестр можно онлайн через социальный портал Минсоцполитики. Там будет доступен кабинет поставщика социальных услуг;

Также это можно сделать письменно, обратившись к регистратору по месту юридической регистрации организации. Это органы социальной защиты населения (ОСЗН) и центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы имеют право вернуть из бюджета часть уплаченного налога на доходы физлиц (НДФЛ). Это касается тех налогоплательщиков, которые тратили деньги на оплату обучения, страховые и пенсионные взносы, уплаты процентов по ипотеке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!