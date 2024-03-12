В Украине готовят новые правила налоговых проверок: разработан проект закона

В Верховной Раде разработали законопроект, который предлагает устранить налоговый контроль в виде проверок для т.н. "белого бизнеса". Т.е., для компаний с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил:

создан соответствующий Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, который будет пересматривать раз в квартал;

компании из Перечня получат отмену налоговых проверок для таких компаний, а также предоставление им "ряда преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения".

"Разработали законопроект о клубе белого бизнеса. Суть в том, что если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям относительно уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровень зп, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется. Это вне других преимуществами. Перечень пересматривается ежеквартально", – говорится в сообщении.

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Среди прочего, отметил Гетманцев, проектом закона предлагается ежеквартально включать в Перечень новые юридические лица и физические лица-предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев. В частности, по:

уплате налогов;

уровню начисления заработной платы и т.п.

Сами же члены Перечня за добровольное добросовестное соблюдение налогового законодательства не будут подвергаться налоговым проверкам. А кроме того:

к ним будут применяться сокращенные сроки камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения – 5 календарных дней;

индивидуальные налоговые консультации в их отношении будут длиться 5 календарных дней;

"за таким налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в частности с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции";

такой налогоплательщик по своему запросу в 5-дневный срок сможет получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в его деятельности, а также консультацию по устранению таких рисков.

"Это как раз о новом общественном договоре государства и бизнеса. Знаю, что законопроект ждет бизнес", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, правительство Украины готовит новый законопроект, который позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет, в частности, за счет введения военного сбора для физлиц-предпринимателей. Речь идет о 44 млрд грн.

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