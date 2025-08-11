В Украине готовят новые правила для покупателей жилья в новостройках: что придумали в Кабмине

В Украине планируют запустить новый механизм защиты покупателя на рынке новостроек. Речь идет, в частности, о 10-летней гарантии от застройщика на качество возведенного жилья.

Видео дня

Это уже решено? Нет, пока это лишь инициатива Кабинета министров. Соответствующий законопроект № 13607 о внесении изменения в ст. 884 Гражданского кодекса Украины зарегистрирован Верховной Раде (ВР). Для того, чтобы новые правила вступили в силу, документ еще должен:

проти два чтения в парламенте;

быть подписанным спикером ВР и президентом Украины;

быть официально опубликованным.

Новые правила по новостройкам: что предлагается

Введение гарантийного срока не менее 10 лет со дня принятия нового дома в эксплуатацию, если иное не установлено договором подряда.

со дня принятия нового дома в эксплуатацию, если иное не установлено договором подряда. В течение этого срока застройщик или его правопреемник должен устранять недостатки, влияющие на эксплуатацию жилья . Застройщик может быть освобожден от этой обязанности только, если докажет, что дефекты произошли не по его вине.

. Застройщик может быть освобожден от этой обязанности только, если докажет, что дефекты произошли не по его вине. Если владелец имущества сам устранил недостатки, все расходы должны быть полностью возмещены .

. Споры между собственником и застройщиком или его правопреемником в вопросах устранения неполадок и выплаты компенсаций будут решаться через суд .

. Исключением могут быть здания, возведенные по строительному паспорту, или объекты с классом последствий "СС1", выполненные хозяйственным способом. Речь идет о частном малоэтажном строительстве, гаражах, хозпостройках и т.д. – то есть объектах, которые имеют низкий уровень сложности.

Зачем это нужно

Сейчас многие владельцы квартир в новостройках не имеют механизмов решения вопросов с недостатками после принятия в эксплуатацию. Ремонт в основном выполняется за собственные средства, отмечают в Кабмине

"Сейчас, если владелец квартиры в новостройке после принятия дома в эксплуатацию обнаруживает определенные недостатки, он не имеет возможности урегулировать этот вопрос с застройщиком и часто вынужден за собственные средства проводить ремонтные работы. Ответственность за качество строительных работ – исключительно на подрядчике", – объяснили в Министерстве развития громад и территорий.

Если же покупателям гарантируют содействие застройщика это может увеличить доверие инвесторов к рынку новостроек, а значит оживить этот сегмент. Сейчас он переживает не лучшие времена.

Так, в Украине резко снизился спрос на новостройки, хотя как объемы строительства стремительно выросли – только за полгода в эксплуатацию ввели почти 3 млн квадратных метров жилья. Кроме отсутствия гарантий, сработали и другие факторы:

многие покупатели откладывают решение об инвестировании в жилье, поскольку не уверены в завтрашнем дне;

уровень доходов остается низким, а инфляция и курсовые колебания добавляют непредсказуемости.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине готовят налоговую реформу, которая должна снизить налоговую ставку на доходы от аренды, а также освободить от уплаты владельцев, сдающих жилье переселенцам. Если изменения примут, теневая аренда может резко сократиться, а права арендаторов и арендодателей – усилиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!