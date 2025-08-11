В Украине готовят новые правила для покупателей жилья в новостройках: что придумали в Кабмине
В Украине планируют запустить новый механизм защиты покупателя на рынке новостроек. Речь идет, в частности, о 10-летней гарантии от застройщика на качество возведенного жилья.
Это уже решено? Нет, пока это лишь инициатива Кабинета министров. Соответствующий законопроект № 13607 о внесении изменения в ст. 884 Гражданского кодекса Украины зарегистрирован Верховной Раде (ВР). Для того, чтобы новые правила вступили в силу, документ еще должен:
- проти два чтения в парламенте;
- быть подписанным спикером ВР и президентом Украины;
- быть официально опубликованным.
Новые правила по новостройкам: что предлагается
- Введение гарантийного срока не менее 10 лет со дня принятия нового дома в эксплуатацию, если иное не установлено договором подряда.
- В течение этого срока застройщик или его правопреемник должен устранять недостатки, влияющие на эксплуатацию жилья. Застройщик может быть освобожден от этой обязанности только, если докажет, что дефекты произошли не по его вине.
- Если владелец имущества сам устранил недостатки, все расходы должны быть полностью возмещены.
- Споры между собственником и застройщиком или его правопреемником в вопросах устранения неполадок и выплаты компенсаций будут решаться через суд.
- Исключением могут быть здания, возведенные по строительному паспорту, или объекты с классом последствий "СС1", выполненные хозяйственным способом. Речь идет о частном малоэтажном строительстве, гаражах, хозпостройках и т.д. – то есть объектах, которые имеют низкий уровень сложности.
Зачем это нужно
Сейчас многие владельцы квартир в новостройках не имеют механизмов решения вопросов с недостатками после принятия в эксплуатацию. Ремонт в основном выполняется за собственные средства, отмечают в Кабмине
"Сейчас, если владелец квартиры в новостройке после принятия дома в эксплуатацию обнаруживает определенные недостатки, он не имеет возможности урегулировать этот вопрос с застройщиком и часто вынужден за собственные средства проводить ремонтные работы. Ответственность за качество строительных работ – исключительно на подрядчике", – объяснили в Министерстве развития громад и территорий.
Если же покупателям гарантируют содействие застройщика это может увеличить доверие инвесторов к рынку новостроек, а значит оживить этот сегмент. Сейчас он переживает не лучшие времена.
Так, в Украине резко снизился спрос на новостройки, хотя как объемы строительства стремительно выросли – только за полгода в эксплуатацию ввели почти 3 млн квадратных метров жилья. Кроме отсутствия гарантий, сработали и другие факторы:
- многие покупатели откладывают решение об инвестировании в жилье, поскольку не уверены в завтрашнем дне;
- уровень доходов остается низким, а инфляция и курсовые колебания добавляют непредсказуемости.
Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине готовят налоговую реформу, которая должна снизить налоговую ставку на доходы от аренды, а также освободить от уплаты владельцев, сдающих жилье переселенцам. Если изменения примут, теневая аренда может резко сократиться, а права арендаторов и арендодателей – усилиться.
