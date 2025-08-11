В одном из городов Украины цены на жилье бьют рекорды: сколько стоит и каковы причины роста

В Луцке рекордно выросли цены на новостройки и вторичное жилье – теперь квадратный метр стоит от 1 000 до 1 250 долларов. Отмечается, что это вызвано ростом стоимости строительства, повышенным спросом и относительной безопасностью города.

Видео дня

Об этом рассказал местный риелтор Ростислав Ганейчук в комментарии СМИ. По сравнению с концом 2024 года, цены поднялись в среднем на 10-15%, что является продолжением тенденции, которая наблюдалась и в прошлом году.

Еще до полномасштабной войны покупка новой квартиры в Луцке обходилась примерно в 500 долларов за квадратный метр. Сегодня же цены стартуют от 1 000 и достигают 1 250 долларов за квадрат, в зависимости от района, класса дома и этапа строительства. Строительные компании вынуждены закладывать в стоимость не только подорожание материалов и повышение зарплат, но и дефицит рабочей силы, который существенно влияет на скорость реализации проектов.

Рост на первичном рынке автоматически влечет за собой повышение цен на вторичном. Многие покупатели выбирают уже готовые квартиры, чтобы избежать затрат и времени на ремонт после сдачи дома. Особенно популярны сейчас одно- и двухкомнатные квартиры площадью 40-60 квадратных метров. Стоимость таких объектов зависит от состояния жилья, качества подъезда, благоустройства двора и общего вида дома.

Существенную роль в повышении цен играет внутренняя миграция. В Луцк переезжают люди из более опасных регионов, продавая свое жилье и покупая недвижимость здесь. Есть случаи, когда жители Харькова или других прифронтовых городов продавали даже инвестиционную недвижимость и вкладывали средства в волынскую столицу. Кроме того, на рынке появился отдельный сегмент покупателей – семьи, которые получили компенсации после потери близких на войне и направили эти средства на приобретение жилья.

По словам местных агентов, Луцк сейчас считается одним из самых безопасных городов Украины, даже безопаснее Львова или Ивано-Франковска. Это привлекает инвесторов и простых граждан, которые ищут стабильности. Регион получил повреждения во время войны, но они не были столь масштабными, как во многих других областных центрах.

Город и его окрестности активно застраиваются. В наибольшем темпе возводят многоэтажки и частные дома в районах Теремно, вблизи Луцкой районной больницы, в Струмовке, Небежке, Кульчине и Жидичине. Часть этих локаций имеет преимущества в быстром сообщении с центром города, тогда как другие уже страдают от перегруженного движения. Параллельно с жильем дорожает и земля – стоимость участков под застройку растет пропорционально спросу.

Сегмент аренды также реагирует на повышенный интерес к Луцку. Однокомнатные квартиры сдают в среднем за 14 тысяч гривен в месяц, двухкомнатные – от 15 тысяч, а премиальные варианты с новым ремонтом могут стоить и 20 тысяч гривен.

Будущее цен на недвижимость напрямую будет зависеть от ситуации с безопасностью в регионе и стране. Если обстоятельства останутся стабильными, рынок, вероятно, продолжит рост, ведь спрос на жилье в Луцке сейчас превышает предложение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существенно выросли цены на землю сельхозназначения. В июле 2025 года средняя стоимость гектара составила 69 628 грн, что почти на 9 000 грн выше, чем было в июле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!