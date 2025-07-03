В Украине давят на одну из крупнейших авиакомпаний: к Зеленскому обратились ветераны и вдовы военных

Президента Украины Владимира Зеленского просят вмешаться в ситуацию вокруг авиакомпании "Украинские вертолеты", которую обвиняют в невозвращении из зарубежных миссий некоторых вертолетов. Компания это отрицает.

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Учитывая это, ветераны, военные и опекуны детей погибших защитников подписали открытое обращение к президенту Украины. Они утверждают о систематическом давлении, которое уже длительное время осуществляется на "Украинские вертолеты" из-за нескольких вертолетов Ми-8, которые авиакомпания еще в начале 2000-х арендовала у Нацгвардии и Минобороны.

В частности, в незаконном обогащении "Украинские вертолеты" обвинял народный депутат Украины Федор Вениславский. Также в интернете распространяют публикации заказного характера о якобы сотрудничестве "Украинских вертолетов" со страной-агрессором.

"Подобные публикации заказного характера распространяют в интернете, рассказывают представители компании. Они ничего вообще не имеют общего с реальностью. Меня лично, как ветерана, как работник авиакомпании, так же как и остальных работников, очень возмущает тот факт, что народный депутат Федор Вениславский, прикрываясь своей неприкосновенностью, безосновательно обвиняет нашу авиакомпанию", – говорит представитель "Украинских вертолетов" Евгений Тимошенко.

Он отмечает, что "Украинские вертолеты" вовремя вернули все борта и уплатили налоги и сборы государству, а арендованные вертолеты были отремонтированы за счет компании. Кроме того, арендованные ею борта никогда не сдавались в субаренду.

"За 2021 год в бюджет страны авиакомпания уплатила 197 миллионов гривен за аренду. Авиакомпания вложила свои деньги, отремонтировала эти вертолеты, поставила их на крыло и начала на них работать. А в 2022 году эти вертолеты в исправном техническом состоянии с остатком ресурсов были возвращены из аренды в воинские части", – подчеркнул Тимошенко.

В поддержку компании выступили и бойцы 157 батальона 118 бригады ТРО. Они призвали не допустить остановки деятельности компании, которая закрывает потребности многих боевых подразделений. В частности защитники отметили, что получили от "Украинских вертолетов" в качестве волонтерской помощи новый микроавтобус Peugeot и пять квадрокоптеров DJI Mavic 4 Pro.

Кроме того, компания помогает ветеранам с адаптацией после возвращения с войны и реабилитацией после ранений. Такую помощь получил и боец 79-й десантно-штурмовой бригады Сергей Саврей. Он удивлен нападениями на компанию.

"Я знаю там, скажем так, познакомился с компанией в тот момент, когда действительно было трудно, когда я после ранения еще лечился, они помогли мне, набирали помощь. Я только за компанию, потому что я вижу, что она делает. А то, что там пишут, говорят, если она так виноват тот, или она доказана в суде. А я так, не доказана, извините", – говорит ветеран.

Авиакомпания оказывает также помощь семьям погибших, прежде всего – детям-сиротам павших защитников. Для этого создали благотворительную платформу "Детям наших защитников". Среди семей, которым протянули руку помощи – семья Елены Кушнирук, которая в 2014 году потеряла мужа, защищавшего Украину с самого начала российского вторжения. В результате трое детей, один из которых имеет инвалидность, потеряли отца. Но авиакомпания взяла их под свою опеку.

"Ко Дню знаний подарили деткам сертификаты. Детки могли приобрести одежду, обувь, канцелярию, компьютеры, телефоны. То есть была физическая и материальная помощь детям", – отмечает женщина.

Она отметила, что украинские семьи получают и психологическую помощь от "Украинских вертолетов". "Потому что семьи не чувствуют, что они брошены. Они наоборот чувствуют, что они им занимаются, им помогают. Это одна из немногих компаний, которая не разделяет семьи до полномасштабного вторжения и после полномасштабного вторжения. Это одна из немногих компаний, которая помогает детям семей погибших студенческого возраста", – говорит Елена Кушнирук.

Учитывая это защитники и вдовы погибших бойцов призывают президента Украины обратить внимание на ситуацию вокруг "Украинских вертолетов", остановить давление на компанию и не допустить вмешательства в ее деятельность.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения авиакомпания "Вертолеты Украины" передала на благотворительность более 278 миллионов гривен, из которых более 193 миллионов – именно на нужды военных

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