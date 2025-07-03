Ветераны, военные и коллектив одной из крупнейших авиакомпаний Украины обратились к президенту. Детали

Военные, ветераны, представители семей погибших Защитников, а также общественные деятели и сотрудники авиакомпании "Украинские вертолеты" сплотились и обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому. Они публично призывают главу государства вмешаться в ситуацию вокруг авиакомпании "Украинские вертолеты" и защитить ее как социально-ответственный бизнес.

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Авторы обращения призывают дать правовую оценку высказываниям народного депутата Федора Вениславского, которые, по их словам, дискредитируют компанию и не соответствуют действительности. Также они отмечают необходимость публичного осуждения любых проявлений давления или рейдерства в отношении предприятий, которые действуют в рамках закона и помогают армии.

"Наш коллектив столкнулся с циничным рейдерским захватом. Уже три года на нашу авиакомпанию давят. Как оказалось – одни и те же люди. Нам не дают спокойно работать. Наши юристы за три с половиной года, пока продолжается полномасштабное вторжение, провели уже 60 судебных заседаний. Постоянно ищут какой-то российский след там, где его нет и не может быть", – отметил ветеран, участник боевых действий Евгений Тимошенко, который работает начальником отдела авиационно-технического снабжения и организации ремонта авиационно-технического имущества в авиакомпании "Украинские вертолеты".

"Украинские вертолеты" оказывают помощь ВСУ еще с 2014 года. С начала полномасштабного вторжения авиакомпания передала на благотворительность более 278 миллионов гривен, из которых более 193 миллионов – именно на нужды военных. Также предприятие уплатило в госбюджет более миллиарда гривен налогов, в том числе 914 миллионов – это налоги, связанные с зарплатами работников. То есть, авиакомпания работает честно – вовремя и в полном объеме платит все налоги и сборы, а также активно волонтерит.

Поддержку авиакомпании выразили как ветераны, так и военные с фронта. В частности, бойцы 157-го батальона 118-й бригады ТрО прислали видеообращение с передовой, где отметили важность сохранения работы компании, которая неоднократно оказывала им помощь в критические моменты.

"Мы получили уже более десяти видеообращений от наших побратимов с передовой, от тех, кому мы помогали. Ребята так же, как и мы здесь, читают Telegram каналы. И они понимают, что несется грязь. Но это понимают те, кто имеет с нами дело. Они решили, что нас надо поддержать. Это и стало толчком к тому, чтобы собрать инициативную группу и обратиться к президенту", – рассказал ветеран Евгений Тимошенко, сотрудник авиакомпании.

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В обращении вспомнили и о поддержке семей погибших воинов. В частности, вдова военного Елена Кушнирук подчеркнула важность благотворительной инициативы компании – платформы "Детям наших Защитников", которая занимается сиротами, потерявшими родителей на войне.

Подписанты обращения также обратили внимание на системную проблему злоупотребления властью со стороны отдельных политиков, которую они назвали "вениславщиной". Речь идет о публичном прикрытии патриотизмом действий, направленных на личное обогащение, что, по их мнению, проявляется и в ситуации с "Украинскими вертолетами".

Участники инициативы подчеркнули: компания должна продолжить работу без давления и вмешательства, ведь ее деятельность – это не только рабочие места, но и поддержка фронта, ветеранов и детей, потерявших родителей в войне.