В Украине арестовали имущество сына Богуслаева на 500 млн грн: полный список

Украинские правоохранители заблокировали имущество сына бывшего президента АО "Мотор Сич" Александра Богуслаева, которого подозревают в хищении активов компании. Стоимость арестованного имущества достигает 500 млн грн.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. В целом речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости в Украине, а также корпоративные права на 18 украинских компаний и акции двух акционерных обществ, в частности:

цеха по сборке вертолетов;

завод по производству шлифовального оборудования;

десятки объектов "Мотор Сичи", которые были незаконно отчуждены им и его отцом в их пользу.

Как уже сообщалось, что Александр Богуслаев был задержан украинскими правоохранителями в Монако в апреле. Ему сообщили о подозрении в присвоении и отмывании имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, участники схемы незаконно предоставили контрольный пакет акций предприятия, а затем продали его за 650 млн долларов. Для реализации сделки в то время экс-руководитель "Мотор Сичи":

организовал инвентаризацию активов предприятия;

после чего "искусственно снизил стоимость его акций" и приобрел 65% ценных бумаг.

Чтобы скрыть награбленное, Богуслаевы оформили имущество на подконтрольные оффшоры, которыми управлял Александр. По данным "Схем", он также является бенефициаром ряда компаний во Франции, на которые зарегистрировано имущество на Лазурном побережье общей стоимостью почти 7 млн евро.

Кроме того, новое подозрение получил и Вячеслав Богуслаев, который сейчас находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ. По данным правоохранителей, его преступления дополнительно квалифицированы:

по ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой;

присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины – организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержание Александра Богуслаева. По его словам, каждый должен отвечать за то, что совершил, а за границей виновники скрыться не смогут.

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