В Украине аномальная ситуация на рынке труда: что нужно знать работникам

В Украине количество вакансий приближается к количеству размещенных резюме. Такая ситуация означает, что часть роботодателей не сможет найти сотрудников. Это аномальная ситуация на рынке труда.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. До большой войны в Украине на популярных кадровых порталах количество резюме было примерно вдвое больше количества вакансий. Такое соотношение позволяло работодателям выбирать между кандидатами, однако уже тогда за ценных сотрудников была конкуренция. На самом деле часть украинцев размещают резюме для того, чтобы мониторить рынок и получать более выгодные предложения.

К примеру, в апреле 2021-го на 48,2 тыс. вакансий было 99,3 тыс. резюме. В феврале 2022 года ситуация кардинально изменилась. Количество вакансий временно упало в 10 раз, а на одну вакансию было уже больше 11 резюме.

В июле количество резюме достигло пика в 152,8 тыс. В то время как вакансий было меньше 20 тыс. Найти работу было крайне сложно.

Но потом ситуация начала меняться, и сейчас рынок повернулся на 180 градусов: на 62 тысячи вакансий есть 67 тысяч резюме. Соотношение почти один к одному означает, что некоторым работодателям будет невозможно найти сотрудника. Масштабный дефицит кадров уже затронул все отрасли экономики. Такого недостатка работников в Украине еще не было.

В апреле 2024 года Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) заявила, что их опрос показал: дефицит кадров не испытывают только 7% респондентов. В то же время 74% работодателей заявили, что им не хватает сотрудников, остальные частично испытывают дефицит кадров. То есть за год ситуация значительно ухудшилась, еще весной 2023-го о дефиците говорили лишь 55% опрошенных.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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