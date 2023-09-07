В супермаркетах выставили новые цены: сколько теперь стоит популярный овощ

В Украине подешевела морковь. Так, 7 сентября килограмм этого овоща стоит в среднем около 11 грн, что почти на 6 грн меньше средней цены августа в 16,73 грн. И это при том, что с начала сентября прошло меньше 7 полных суток.

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Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в супермаркетах морковь продают по 8,5-16 грн за 1 кг. В частности:

Auchan – по 8,7 грн;

Megamarket – 15,6 грн;

Varus – 8,7 грн.

Почему происходит обвал цен

Как объяснили аналитики EastFruit, фермеры сейчас испытывают большие трудности со сбытом моркови. При том, что продать необходимо довольно большие объемы овоща средних сортов. Осложняет же положение то, что эти сорта не подлежат длительному хранению.

Другая причина – избыток предложения. "Продажи данного корнеплода сегодня ведутся от случая к случаю и исключительно небольшими партиями. Кроме того, покупатели нередко настаивают на снижении цен, ссылаясь на обилие предложения моркови на рынке", – отмечают эксперты.

Вместе эти факторы, подчеркивается, привели к снижению цен "до небывало низкого уровня".

"При этом, фермеры пока не ожидают улучшения ситуации. Поскольку предложение моркови на рынке на сегодняшний день избыточное, а разгрузить рынок пока не удается ввиду невысоких темпов реализации данной продукции", – констатируют аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, подешевела в Украине и капуста. 4 сентября килограмм этого овоща стоил в среднем 8,4 грн, что на 1,71 грн меньше средней цены августа.

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