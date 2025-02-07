В супермаркетах резко изменились цены на популярный продукт: к чему готовиться украинцам

В Украине стремительно дешевеет лук – фермеры пытались дождаться, пока цены на эту продукцию начнут расти, но были вынуждены возобновить поставки. Отпускная стоимость овоща уже на 12% ниже, чем на прошлой неделе, и еще меньше, чем в минувшем году.

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Как сообщают аналитики проекта EastFruit, на прошлой неделе многие агропредприятия еще воздерживались от реализации лука в надежде на повышение отпускных цен на этот овощ. Но на этой неделе украинские хозяйства приступили к продаже имеющихся запасов из-за постепенного снижения качества своей продукции.

Резкое увеличение предложения лука на рынке повлекло за собой еще более сильное падение цен на эту продукцию. Поэтому производители овощей реализуют свою продукцию в диапазоне 8-14 грн/кг – стоимость зависит от качества и объемов предлагаемых партий. Это в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, а также на 20% меньше, чем в начале февраля 2024 года.

"Отметим, что в этой ситуации владельцы качественного лука приняли решение вообще отказаться от продаж и заявили о своем намерении возобновить реализацию не раньше марта текущего года", – объяснили эксперты.

Цены на лук в супермаркетах

Как показал собственный мониторинг OBOZ.UA, крупные торговые сети продают лук в среднем по 13,38 грн/кг. Впрочем, не исключено, что из-за снижения цен производителями стоимость овощей будет уменьшаться и дальше. В целом цены в крупнейших сетях супермаркетов колеблются от 12,90 до 14,20 грн/кг. В частности:

АТБ – 12,89 грн/кг;

– 12,89 грн/кг; "Фора" – 12,90 грн/кг;

– 12,90 грн/кг; "Сильпо" – 14,20 грн/кг;

Novus – 13,99 грн/кг;

– 13,99 грн/кг; Varus – 12,90 грн/кг;

Metro – 13,90 грн/кг;

Auchan – 12,90 грн/кг.

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